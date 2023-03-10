台中大里委外停車場收費竟比民營貴 市府業者回應了

台中市議員李天生今天說，台中市停管處大里區東榮立體停車場3月1日起委外經營，收費偏高惹議，其中汽車月租遠高過附近民營近千元未滿租，臨停也不踴躍，業者即日起降低臨停收費，他批評，地方鄉親多次反映政府委外停車收費竟比附近民營還貴，市府不願接受，一意孤行，且僅提供短期優惠，終遭民眾抵制，值得市府好好檢討。

交通局說明，停管處大里東榮立體停車場收費訂價，參考立體停車場興建、維護管理、增設智慧停車設備、人事營運成本等，並參考東榮立體停車場周邊500公尺市場行情，訂定費率上限。停車場業者表示，將持續視停車狀況提出不同優惠方案與措施，方便周邊居民、大里中興商圈消費者停車。

交通局表示，停管處所訂費率為業者「最高收費上限」，避免業者任意哄抬停車費率，業者可視停車場供需狀況適時調整月票價格與臨停費率，並提供相關優惠措施，促進市場活絡；交通局也會再督促力揚公司與中興商圈店家簽訂特約商店，讓民眾可以消費折抵停車費等模式避免車輛停放於中興路等商圈，增加周邊道路流暢性。

李天生說明，大里東榮立體停車場委外後，收費標準為汽車臨時停車每小時30元，月票停車每月2800元；被地方指責收費偏高，月票停車在登記截止後，開放的233個汽車位未滿租，業者派員進駐停車場受理登記，隨到隨辨，立刻進場停車。

李天生指出，至於臨時停車方面，業者接手營運不到10天，車輛臨停不踴躍，尤其高樓層部分，停車位空蕩蕩，停車數屈指可數，業者即日起懸掛羅馬旗降價促銷，修改臨時停車收費由原先每小時30元降為20元，同時增訂當日最高上限為200元，企圖挽救生意。