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1360萬打造大甲西岐風雨活動場 今啟用不怕豔陽豪雨

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
市議員李文傑與父親前市議員李榮鴻爭取1360萬元，將大甲區西岐里活動中心旁的里民運動場，增建風雨球場、廁所，今鄰里歡喜啟用。圖／台中市議員李文傑提供
市議員李文傑與父親前市議員李榮鴻爭取1360萬元，將大甲區西岐里活動中心旁的里民運動場，增建風雨球場、廁所，今鄰里歡喜啟用。圖／台中市議員李文傑提供

台中市海線夏天艷陽高照、冬天海風降雨濕冷，為讓市民延長運動場域的使用空間，市議員李文傑與父親前市議員李榮鴻爭取1360萬元，將大甲區西岐里活動中心旁的里民運動場，增建風雨球場、廁所，今鄰里歡喜啟用，運動不再擔心豔陽雨淋。

台中市大甲區西岐里活動中心旁原有的里民運動場在烈日及雨天時無法使用，李文傑與父親李榮鴻積極向市政府爭取1360多萬元經費施作鋼骨遮雨棚架及照明等設備，提供海線民眾更完善的活動集會場地，也延長使用時間。

李文傑今出席西岐里農民風雨聚集活動廣場啟用典禮，他指出，當年西岐里里長羅永宗反映，原本的籃球運動場，碰到豔陽天及下雨天就無法使用，相當可惜。

2年前，時任市議員的父親與他多次爭取經費、會勘，受益情影響流標數次，感謝市府及區公所支持，翻新舊有活動場所、改善球場鋪面、增設風雨棚架、廁所等，終於讓新的風雨活動場所完工，民眾可不受天候影響，隨時運動、集會。

市議員李文傑與父親前市議員李榮鴻爭取1360萬元，將大甲區西岐里活動中心旁的里民運動場，增建風雨球場、廁所，今鄰里歡喜啟用。圖／台中市議員李文傑提供
市議員李文傑與父親前市議員李榮鴻爭取1360萬元，將大甲區西岐里活動中心旁的里民運動場，增建風雨球場、廁所，今鄰里歡喜啟用。圖／台中市議員李文傑提供
市議員李文傑與父親前市議員李榮鴻爭取1360萬元，將大甲區西岐里活動中心旁的里民運動場，增建風雨球場、廁所，今鄰里歡喜啟用。圖／台中市議員李文傑提供
市議員李文傑與父親前市議員李榮鴻爭取1360萬元，將大甲區西岐里活動中心旁的里民運動場，增建風雨球場、廁所，今鄰里歡喜啟用。圖／台中市議員李文傑提供

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