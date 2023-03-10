不用下山看牙醫了 南投仁愛鄉互助村牙醫醫療站今啟用

南投幅員廣闊，仁愛原民偏鄉互助村、新生村的鄉親要看牙醫，都需要到國姓或埔里，預約也通常要1至2星期，縣府在多方協調媒合下，由南投縣牙醫師公會及仁愛鄉衛生所共同合作，今天在互助衛生室設置「仁愛鄉互助村牙醫醫療站」，讓互助、新生村等部落的民眾，再不用大老遠下山跑到埔里看牙醫，就近就能接受全面的口腔醫療照顧。

許淑華表示，南投縣內許多偏鄉在醫療服務上確實不足，民眾每次治療療程需多次往返十分不便，所以縣府也積極引進醫療資源進來，期望透過巡迴醫療或駐點的方式，來提供部落民眾就近且便利的醫療服務，而互助村牙醫醫療站，很高興能夠得到南投縣牙醫師公會願意投注人力與心力來衛生室駐診。

南投衛生局表示，仁愛鄉屬牙科醫療資源匱乏地區，南投縣牙醫師公會的進駐，可有效地解決兒童蛀牙及長者牙周病問題，且缺牙與失智症息息相關，把長者的牙齒照顧好，可照護更多原鄉族人的口腔保健，目前牙醫醫療站設置有牙科治療椅與X光儀器等新進的醫療設備，讓互助、新生村民眾就近得到全面的口腔醫療照護服務。

仁愛鄉互助村牙科醫療站，就診時間為每周一下午1時30分至4時30分，每周五下午1時至4時及晚上4時至7時30分，每月第二週星期六、日上午9時至12時及下午1時至4時，另每月第四周提供周六上午9時至12時及下午1時至4時門診服務，預約電話:0966-772100，歡迎有需求的民眾攜帶健保卡前往看診。