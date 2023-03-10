快訊

被質疑「凱子外交」？傳密國要求15.4億換邦交 吳釗燮證實有接觸

經典賽／吉力吉撈蹲捕配前隊友江少慶先發登板 王柏融改打8棒

不用下山看牙醫了 南投仁愛鄉互助村牙醫醫療站今啟用

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
仁愛鄉互助村牙醫醫療站今啟用，互助、新生村等部落的民眾，再不用大老遠下山跑到埔里看牙醫。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉互助村牙醫醫療站今啟用，互助、新生村等部落的民眾，再不用大老遠下山跑到埔里看牙醫。圖／南投縣政府提供

南投幅員廣闊，仁愛原民偏鄉互助村、新生村的鄉親要看牙醫，都需要到國姓或埔里，預約也通常要1至2星期，縣府在多方協調媒合下，由南投縣牙醫師公會及仁愛鄉衛生所共同合作，今天在互助衛生室設置「仁愛鄉互助村牙醫醫療站」，讓互助、新生村等部落的民眾，再不用大老遠下山跑到埔里看牙醫，就近就能接受全面的口腔醫療照顧。

許淑華表示，南投縣內許多偏鄉在醫療服務上確實不足，民眾每次治療療程需多次往返十分不便，所以縣府也積極引進醫療資源進來，期望透過巡迴醫療或駐點的方式，來提供部落民眾就近且便利的醫療服務，而互助村牙醫醫療站，很高興能夠得到南投縣牙醫師公會願意投注人力與心力來衛生室駐診。

南投衛生局表示，仁愛鄉屬牙科醫療資源匱乏地區，南投縣牙醫師公會的進駐，可有效地解決兒童蛀牙及長者牙周病問題，且缺牙與失智症息息相關，把長者的牙齒照顧好，可照護更多原鄉族人的口腔保健，目前牙醫醫療站設置有牙科治療椅與X光儀器等新進的醫療設備，讓互助、新生村民眾就近得到全面的口腔醫療照護服務。

仁愛鄉互助村牙科醫療站，就診時間為每周一下午1時30分至4時30分，每周五下午1時至4時及晚上4時至7時30分，每月第二週星期六、日上午9時至12時及下午1時至4時，另每月第四周提供周六上午9時至12時及下午1時至4時門診服務，預約電話:0966-772100，歡迎有需求的民眾攜帶健保卡前往看診。

牙醫 南投 衛生所

延伸閱讀

不忍了！國際牙醫下跪衛福部陳情 批本土牙醫霸凌同業

國外牙醫生跪求實習名額 衛福部：逐年核算分發

影／國際牙醫衛福部下跪抗議 呼籲保障海歸生實習權益

波波牙醫爭議延燒 衛福部研議開放民眾查醫師學歷

相關新聞

影／閏月買豬腳麵線替長輩添壽 豬腳業績成長三成

今年農曆2月適逢閏月，傳統習俗認為長輩遇閏年會減壽，因此已婚女兒要買豬腳麵線替長輩增添福氣。以肉品聞名的台中大安區農會，...

不用下山看牙醫了 南投仁愛鄉互助村牙醫醫療站今啟用

南投幅員廣闊，仁愛原民偏鄉互助村、新生村的鄉親要看牙醫，都需要到國姓或埔里，預約也通常要1至2星期，縣府在多方協調媒合下...

大雅中科公園「第三丘」閒置 1800萬元打造花絮丘

台中市潭雅神綠園道由軍方舊鐵道改建，終點「中科公園」保留三座人造山丘。立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取利用山丘地形，陸續完成...

中台灣生活圈月票方案曝光 30天內台鐵、客運、捷運都能搭

交通部補助北中南生活圈通勤月票，台中市長盧秀燕今天公佈中台灣月票方案，彰投苗通勤到台中，非市民每月999元，市民699元...

南投市八卦山賞鷹季18日重啟 掃墓鳥與這習俗有關

南投市「橫山賞鷹觀光季」18日起至4月5日在南投市永興里賞鷹平台登場，南投市公所今天在橫山赤腳精靈餐廳舉辦「2023鷹緣...

國際自由車環台公路大賽經過南投許淑華推銷南投觀光

2023年國際自由車環台公路大賽3月12日到16日舉行賽程，今年有來自全球31個國家組隊參賽，賽程在15日抵達南投縣，南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦