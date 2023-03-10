中市釋放4萬隻平腹小蜂 防治荔枝椿象侵擾遊客

台中市觀旅局今年3月起，在東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道及新田登山步道沿線施放4萬隻平腹小蜂進行生物防治作業，為遊客提供更舒適安全的旅遊環境。

東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道及新田登山步道沿線3月至5月是龍眼、荔枝花盛開的時節。台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，荔枝椿象入侵已久，不僅是龍眼、荔枝等果樹，包含台灣欒樹、無患子等喬木，都成為荔枝椿象易棲息的樹種。

天氣逐漸回暖，正值外來種害蟲荔枝椿象交配產卵期，荔枝椿象雖不會主動攻擊人類，但受驚嚇時所分泌出的臭液卻對人體有危害，一旦不慎觸碰，便會造成皮膚灼熱、潰爛，若噴濺到眼睛更可能導致失明。

觀旅局指出，為防範荔枝椿象造成遊客安全疑慮，今年3月起於東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道及新田登山步道沿線陸續施放約4萬隻平腹小蜂卵卡，也提醒到訪遊客在荔枝椿象生態防治作業期間多加留意，請勿靠近荔枝椿象生態防治作業區域。

觀旅局提到，平腹小蜂為無攻擊性的卵寄生蜂，形似螞蟻，民眾容易誤會成螞蟻，提醒騎乘自行車或登山健行的民眾多加留意，請勿移動或碰觸掛在樹旁的卵卡，若誤觸荔枝椿象或被臭液噴到，務必立即使用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱、搔癢等不舒服情形，應立刻尋求皮膚科醫師協助。