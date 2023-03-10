大雅中科公園「第三丘」閒置 1800萬元打造花絮丘

台中市潭雅神綠園道由軍方舊鐵道改建，終點「中科公園」保留三座人造山丘。立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取利用山丘地形，陸續完成磨石溜滑梯及追拍飛機的觀景丘，爭取1800萬元進行景觀改善工程，將打造「花絮丘」及「花之道」，力拚明年中旬完工，成為特色親子公園。

大雅中科公園有三大土丘，其中2處已打造為遊憩丘及觀景丘，僅花絮丘閒置。立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢今辦理「潭雅神綠園道中科公園景觀改善工程」現勘，包括交通部觀光局、台中市觀旅局長陳美秀、大雅區長李修齊、忠義里長林義木均出席。

潭雅神綠園道進入大雅中科公園之入口，主線道路目前為自行車專用道，尚未規劃人車分道。李修齊說明，中科公園景觀改善工程將閒置綠帶營造為「花之道」，而閒置的人造山丘打造為「花絮丘」，預定今年8月發包，明年中完工，中央地方補助經費1800萬元。

李修齊指出，「花之道」現況為低窪草坡，將設置180公尺長的人行木棧道，讓人車分道；閒置土丘高度約6公尺，將打造「花絮丘」，利用地形設置220公尺長的花絮丘步道，植栽選用台灣原生種如流蘇等喬木，並施作休憩座椅。

吳呈賢說，「中科公園」腹地面積達6.48公頃，前身為神岡線鐵路西段末點、油庫的設置點；經台中市觀光旅遊局多年來的努力，完善磨石溜滑梯、觀景丘及戰車公園等，已成為潭雅神綠園道最熱門的親子休憩景點。