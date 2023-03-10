快訊

娛樂圈大姐大幫過世閨蜜養兒 生父疑為遺產告她侵占玩具

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雅中科公園「第三丘」閒置 1800萬元打造花絮丘

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取爭取1800萬元，中科公園將打造「花絮丘」及「花之道」，力拚明年中旬完工，成為特色親子公園。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取爭取1800萬元，中科公園將打造「花絮丘」及「花之道」，力拚明年中旬完工，成為特色親子公園。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市潭雅神綠園道由軍方舊鐵道改建，終點「中科公園」保留三座人造山丘。立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取利用山丘地形，陸續完成磨石溜滑梯及追拍飛機的觀景丘，爭取1800萬元進行景觀改善工程，將打造「花絮丘」及「花之道」，力拚明年中旬完工，成為特色親子公園。

大雅中科公園有三大土丘，其中2處已打造為遊憩丘及觀景丘，僅花絮丘閒置。立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢今辦理「潭雅神綠園道中科公園景觀改善工程」現勘，包括交通部觀光局、台中市觀旅局長陳美秀、大雅區長李修齊、忠義里長林義木均出席。

潭雅神綠園道進入大雅中科公園之入口，主線道路目前為自行車專用道，尚未規劃人車分道。李修齊說明，中科公園景觀改善工程將閒置綠帶營造為「花之道」，而閒置的人造山丘打造為「花絮丘」，預定今年8月發包，明年中完工，中央地方補助經費1800萬元。

李修齊指出，「花之道」現況為低窪草坡，將設置180公尺長的人行木棧道，讓人車分道；閒置土丘高度約6公尺，將打造「花絮丘」，利用地形設置220公尺長的花絮丘步道，植栽選用台灣原生種如流蘇等喬木，並施作休憩座椅。

吳呈賢說，「中科公園」腹地面積達6.48公頃，前身為神岡線鐵路西段末點、油庫的設置點；經台中市觀光旅遊局多年來的努力，完善磨石溜滑梯、觀景丘及戰車公園等，已成為潭雅神綠園道最熱門的親子休憩景點。

楊瓊瓔表示，中科公園經全區規劃、整體改善後，主題形象鮮明、遊憩設創新，隨著溜滑梯、戲水池等特色遊具設置，越來越多家長帶著小孩前來遊憩。

立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取爭取1800萬元，中科公園將打造「花絮丘」及「花之道」，力拚明年中旬完工，成為特色親子公園。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取爭取1800萬元，中科公園將打造「花絮丘」及「花之道」，力拚明年中旬完工，成為特色親子公園。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取爭取1800萬元，中科公園將打造「花絮丘」及「花之道」，力拚明年中旬完工，成為特色親子公園。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取爭取1800萬元，中科公園將打造「花絮丘」及「花之道」，力拚明年中旬完工，成為特色親子公園。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取爭取1800萬元，中科公園將打造「花絮丘」及「花之道」，力拚明年中旬完工，成為特色親子公園。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取爭取1800萬元，中科公園將打造「花絮丘」及「花之道」，力拚明年中旬完工，成為特色親子公園。圖／立法委員楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 台中市 親子

延伸閱讀

Google演算法違反公平法？公平會5月中旬請Google說明

普發6000宣傳費高達1600萬 財長解釋是這原因

高美濕地天際蜘蛛網掰掰 23支電桿半年內全下地

進口雞蛋撐不久 立委：加速雞場現代化

相關新聞

影／閏月買豬腳麵線替長輩添壽 豬腳業績成長三成

今年農曆2月適逢閏月，傳統習俗認為長輩遇閏年會減壽，因此已婚女兒要買豬腳麵線替長輩增添福氣。以肉品聞名的台中大安區農會，...

大雅中科公園「第三丘」閒置 1800萬元打造花絮丘

台中市潭雅神綠園道由軍方舊鐵道改建，終點「中科公園」保留三座人造山丘。立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢爭取利用山丘地形，陸續完成...

中台灣生活圈月票方案曝光 30天內台鐵、客運、捷運都能搭

交通部補助北中南生活圈通勤月票，台中市長盧秀燕今天公佈中台灣月票方案，彰投苗通勤到台中，非市民每月999元，市民699元...

南投市八卦山賞鷹季18日重啟 掃墓鳥與這習俗有關

南投市「橫山賞鷹觀光季」18日起至4月5日在南投市永興里賞鷹平台登場，南投市公所今天在橫山赤腳精靈餐廳舉辦「2023鷹緣...

國際自由車環台公路大賽經過南投許淑華推銷南投觀光

2023年國際自由車環台公路大賽3月12日到16日舉行賽程，今年有來自全球31個國家組隊參賽，賽程在15日抵達南投縣，南...

蔡英文總統參觀工業推低碳智慧轉型 輪胎簽名「簽嘸條」

總統蔡英文今天「舊地重遊」彰化縣員林市建大工業公司，了解台灣大型企業對疫後特別預算的想法。參訪活動中，蔡英文在高爾夫球車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦