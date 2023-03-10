南投市八卦山賞鷹季18日重啟 掃墓鳥與這習俗有關

南投市「橫山賞鷹觀光季」18日起至4月5日在南投市永興里賞鷹平台登場，南投市公所今天在橫山赤腳精靈餐廳舉辦「2023鷹緣聚會」記者會，市長張嘉哲說，八卦山生態豐富，清明節前後更是灰面鵟鷹過境高峰，今年疫情解封，重啟賞鷹活動，歡迎親子到八卦山欣賞美景，探訪自然生態。

南投市公所觀光文化課表示，每年3月到清明節期間，各式鷹類會從南洋北返西伯利亞原棲地，南投、彰化的八卦山脈是必經之處，尤其灰面鵟鷹數量最多，灰面鵟鷹又稱為灰面鷲，多半在清明前後抵達八卦山台地，居民稱為「清明鳥」或「掃墓鳥」，又因從南邊北返，又有「南路鷹」之稱，由於遷徙路線與時間相當穩定，也成為訓示子孫慎終追遠的素材，更彰顯賞鷹活動的教育意義。

張嘉哲表示，今年疫情解封，他盤整南投市各項景觀特色，橫山為八卦山制高處，相當適合賞鷹活動，加上地方生態豐富，縣道139沿線有天梯、猴探井、微熱山丘等景點，很適合親子戶外活動。

市公所表示，今年賞鷹觀光季期間，假日安排駐點導覽、社區產業市集，南投市8所國小師生900多人，利用教學時間分成8梯次體驗生態，導覽員利用賞鷹平台周遭1.2公里的生態步道及橫山轉播站導覽生態環境。志工也會在假日為民眾導覽，帶動八卦山生態產業與觀光。