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國際自由車環台公路大賽經過南投許淑華推銷南投觀光

聯合報／ 記者高凌雲
國際自由車環台公路賽賽程經過南投縣，南投縣長許淑華親自到國際自由車環台公路賽記者會，推銷南投觀光。照片來源/南投縣政府
國際自由車環台公路賽賽程經過南投縣，南投縣長許淑華親自到國際自由車環台公路賽記者會，推銷南投觀光。照片來源/南投縣政府

2023年國際自由車環台公路大賽3月12日到16日舉行賽程，今年有來自全球31個國家組隊參賽，賽程在15日抵達南投縣，南投縣長許淑華表示，希望透過這次賽程，讓大家都能看到南投縣的美麗風光。

許淑華下午親自出席在台北市政府舉行的環台公路大賽記者會，許淑華說，中華隊選手當中還有南投子弟兵盧紹軒，她從南投市長任內一路看到盧紹軒的成長，希望盧紹軒這次也能有好成績。

許淑華表示，這次公路賽賽程經過南投，是四年來再次來到南投，非常感謝中央給南投這個機會，向全世界展現南投的美麗風景與文化。公路賽賽程途經南投八個鄉鎮，會經過南投茶鄉，集集小鎮，也會經過南投的酒廠，還會經過南投水里的蛇窯，最後來到日月潭，沿途經過南投最經典的風光與文化。

許淑華 集集

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