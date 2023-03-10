影／閏月買豬腳麵線替長輩添壽 豬腳業績成長三成

今年農曆2月適逢閏月，傳統習俗認為長輩遇閏年會減壽，因此已婚女兒要買豬腳麵線替長輩增添福氣。以肉品聞名的台中大安區農會，推出好口碑的古早味滷豬腳多年，總幹事蔡建宗指出，目前豬腳商品已成長三成，訂單持續湧入。

俗話說「三年一閏，好歹照輪」，台灣傳統習俗指出，閏月是多出的月份，有長輩少活一個月之意，為避免不吉祥的事發生，已婚女兒要準備豬腳、麵線替長輩添「勇健、長壽」的意涵。

大安區農會為便利現代忙碌的婦女，3年前推出古早味滷豬腳加熱即食品，無添加味素、防腐劑，豬腳Ｑ彈又下飯，深受長輩與忙碌的雙薪家庭好評，訂單穩定。

總幹事蔡建宗表示，加上今年閏月，目前豬腳系列商品訂單已成長三成，最大單筆訂購71包，廚房已提前備貨，目前貨量充足。

蔡建宗指出，農會所有肉品均使用產銷履歷驗證百分百國產豬肉，細心烹煮與低溫宅配包裝，替忙碌的現代人準備起這份孝心，不僅能讓父母吃得健康又安心，無論是送給父母、長輩，都是最佳的禮物與心意，更提醒子女切莫忘記父母的恩惠，共進佳餚。