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影／閏月買豬腳麵線替長輩添壽 豬腳業績成長三成

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大安區農會推出「古早味滷豬腳」，無添加味素、防腐劑，豬腳Ｑ彈又下飯，深受長輩與忙碌的雙薪家庭好評。記者林佩均／攝影
大安區農會推出「古早味滷豬腳」，無添加味素、防腐劑，豬腳Ｑ彈又下飯，深受長輩與忙碌的雙薪家庭好評。記者林佩均／攝影

今年農曆2月適逢閏月，傳統習俗認為長輩遇閏年會減壽，因此已婚女兒要買豬腳麵線替長輩增添福氣。以肉品聞名的台中大安區農會，推出好口碑的古早味滷豬腳多年，總幹事蔡建宗指出，目前豬腳商品已成長三成，訂單持續湧入。

俗話說「三年一閏，好歹照輪」，台灣傳統習俗指出，閏月是多出的月份，有長輩少活一個月之意，為避免不吉祥的事發生，已婚女兒要準備豬腳、麵線替長輩添「勇健、長壽」的意涵。

大安區農會為便利現代忙碌的婦女，3年前推出古早味滷豬腳加熱即食品，無添加味素、防腐劑，豬腳Ｑ彈又下飯，深受長輩與忙碌的雙薪家庭好評，訂單穩定。

總幹事蔡建宗表示，加上今年閏月，目前豬腳系列商品訂單已成長三成，最大單筆訂購71包，廚房已提前備貨，目前貨量充足。

蔡建宗指出，農會所有肉品均使用產銷履歷驗證百分百國產豬肉，細心烹煮與低溫宅配包裝，替忙碌的現代人準備起這份孝心，不僅能讓父母吃得健康又安心，無論是送給父母、長輩，都是最佳的禮物與心意，更提醒子女切莫忘記父母的恩惠，共進佳餚。

為便利消費者一次購足，農會即日起至4月21日止，推出「增福添壽禮盒」專案，包含：古早味滷豬腳、香筍豬腳湯、長壽麵線各1包，優惠價999元，欲購買產品可撥打，電話：04-26710909分機14。

大安區農會推出「古早味滷豬腳」，無添加味素、防腐劑，豬腳Ｑ彈又下飯，深受長輩與忙碌的雙薪家庭好評。記者林佩均／攝影
大安區農會推出「古早味滷豬腳」，無添加味素、防腐劑，豬腳Ｑ彈又下飯，深受長輩與忙碌的雙薪家庭好評。記者林佩均／攝影
大安區農會推出「古早味滷豬腳」，無添加味素、防腐劑，豬腳Ｑ彈又下飯，深受長輩與忙碌的雙薪家庭好評。記者林佩均／攝影
大安區農會推出「古早味滷豬腳」，無添加味素、防腐劑，豬腳Ｑ彈又下飯，深受長輩與忙碌的雙薪家庭好評。記者林佩均／攝影

農會 父母

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