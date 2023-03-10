影／閏月買豬腳麵線替長輩添壽 豬腳業績成長三成
今年農曆2月適逢閏月，傳統習俗認為長輩遇閏年會減壽，因此已婚女兒要買豬腳麵線替長輩增添福氣。以肉品聞名的台中大安區農會，推出好口碑的古早味滷豬腳多年，總幹事蔡建宗指出，目前豬腳商品已成長三成，訂單持續湧入。
俗話說「三年一閏，好歹照輪」，台灣傳統習俗指出，閏月是多出的月份，有長輩少活一個月之意，為避免不吉祥的事發生，已婚女兒要準備豬腳、麵線替長輩添「勇健、長壽」的意涵。
大安區農會為便利現代忙碌的婦女，3年前推出古早味滷豬腳加熱即食品，無添加味素、防腐劑，豬腳Ｑ彈又下飯，深受長輩與忙碌的雙薪家庭好評，訂單穩定。
總幹事蔡建宗表示，加上今年閏月，目前豬腳系列商品訂單已成長三成，最大單筆訂購71包，廚房已提前備貨，目前貨量充足。
蔡建宗指出，農會所有肉品均使用產銷履歷驗證百分百國產豬肉，細心烹煮與低溫宅配包裝，替忙碌的現代人準備起這份孝心，不僅能讓父母吃得健康又安心，無論是送給父母、長輩，都是最佳的禮物與心意，更提醒子女切莫忘記父母的恩惠，共進佳餚。
為便利消費者一次購足，農會即日起至4月21日止，推出「增福添壽禮盒」專案，包含：古早味滷豬腳、香筍豬腳湯、長壽麵線各1包，優惠價999元，欲購買產品可撥打，電話：04-26710909分機14。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言