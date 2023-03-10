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蔡英文參觀工業推低碳智慧轉型 輪胎簽名「簽嘸條」
總統蔡英文今天「舊地重遊」彰化縣員林市建大工業公司，了解台灣大型企業對疫後特別預算的想法。參訪活動中，蔡英文在高爾夫球車輪胎上面簽名留念，因新輪胎表面光滑，寫得不清楚，她交代建大高層人員補寫，又說她喜歡輪胎，全場都笑了。
蔡英文參訪建大工業先聽取簡報，建大董事長楊啟仁說他的父親棄教從工，時時教誨子孫，做人最重要的就是講誠信，講話不要膨風。蔡英文聽了頻頻點頭。楊啟仁又說明建大近年發展及重視文教，近年積極參與和舉辦文教公益活動。
蔡英文隨後表示，建大輪胎去年慶祝建廠60周年，是全球知名品牌，捷安特、美利達的原廠配胎就是建大輪胎，世界許多頂尖自行車車隊的賽車胎也指定用建大；建大採用許多環保先進科技，生產過程中落實節能、減碳並推動數位轉型，是臺灣企業重要典範，未來政府會繼續推出一系列計畫和措施支持企業升級轉型，讓臺灣中小企業都能「越建、越大」。
蔡英文說，政府為了協助產業因應後疫情時代的挑戰，行政院團隊已經公布產業及中小企業升級轉型計畫，內容包括轉型升級的具體策略，用直接補貼和其它方式來協助企業轉型升級，此外，行政院所規畫的「疫後特別預算」除了協助企業疫後復甦，也會特別撥出資源幫助企業落實淨零轉型。
建大工業安排蔡英文在來賓參訪留言板簽名，再在輪胎上面簽名，因輪胎表面光滑，蔡英文寫了又寫，轉頭告訴建大高層寫不清楚，建大高層解釋原因後，蔡英文笑著交代他們補寫，並說她喜歡輪胎，隨後參觀廠區的電動車與自行車輪胎生產及相關作業。
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