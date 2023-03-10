中捷松竹站引進白色貨櫃屋 開賣鮮果冰棒

台中捷運松竹站緊鄰綠空廊道，車站旁廣場花木扶疏，常吸引車友及遊客駐足，也是附近居民休閒的好去處。中捷公司近日引進白色貨櫃屋販售鮮果冰棒，與同色系造型簡約的「捷運自助借還書站」相呼應，不僅提高車站服務機能，也打造松竹站成為綠空廊道最美休息區。

中捷公司表示，鐵路高架化通車後，市府利用舊鐵路騰空用地，打造長達21.7公里的綠空廊道，是台中最具特色且使用最高的自行車道。捷運松竹站與台鐵松竹站共站，緊鄰綠空廊道，從松竹站騎乘自行車往北可到豐原，往南可到大慶，松竹站旁的廣場種植花木，並設有步道、座椅，平假日都是居民、旅客及車友們熱愛的休閒場所之一。

為增加車站服務，中捷公司與在地商家「蜜友冰棒」合作，將貨櫃屋引入捷運站，在松竹站2號出口販售鮮果冰棒。蜜友冰棒的鮮果冰棒使用在地食材，並縮短從產地、製作到餐桌的綠足跡，民眾在松竹站即能享受新鮮好吃的消暑鮮果冰棒，後續也將增加輕食及飲品等品項。

此外，中捷公司也與新光三越台中中港店攜手合作，除市政府站成為新光三越綠色地圖中的五大打卡綠景點之一，即日起至3月26日，持新光三越或台中捷運APP登入畫面，即可到松竹站「蜜友冰棒」享有鮮果冰棒買一送一優惠，每人每日限購3組。

中捷公司表示，「蜜友冰棒」商店前，台中市立圖書館設置首座「捷運自助借還書站」，造型充滿現代設計感，自110年5月19日啟用迄今，借閱人次逾1萬6千次，借書冊數近5萬7千冊，其中以兒童繪本最受歡迎，其餘商業理財、生活風格與文學也深獲民眾喜愛。