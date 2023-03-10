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觀音聖誕日 彰化開化寺湧入人潮 領壽桃麵線吃平安

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
今天是觀音聖誕日，許多民眾也一大早備著鮮花素果來開化寺拜觀音。記者林宛諭／攝影
今天是觀音聖誕日，許多民眾也一大早備著鮮花素果來開化寺拜觀音。記者林宛諭／攝影

今天是觀音聖誕日，彰化市「開化寺」舉行「觀世音菩蕯聖誕祝壽上供大典」，一大早不少民眾就到開化寺拜觀音，彰化市長林世賢在祭祀後也分送壽桃給信眾，寺方並準備平安圓及麵線供信眾福食平安、共沐神恩。

彰化市開化寺又稱「觀音亭」，上午舉辦觀世音菩蕯聖誕祝壽上供大典，由開化寺管理人市長林世賢擔任主祭，多名縣議員、市民代表及里長等陪祭，帶領所有信眾向觀世音菩薩敬供最隆重的十道供品包括香、花、燈、水、果、茶、食、寶(經典)、珠、衣，除了祝壽慶典，開化寺昨天也於觀音媽聖誕前夕，邀請彰化縣文化局南北戲曲館南館實驗團作祝壽表演。

林世賢說，我國佛教定於年中三個重要日子專為慶祝及紀念觀世音菩薩，包括農曆2月19日聖誕、6月19日成道以及9月19日出家，彰化於清雍正元年(西元1723年)建縣，隔年當時的知縣談經正創建開化寺，是彰化市最早的寺廟及政教文物，創設至今已有299年歷史，列為縣定古蹟，香火鼎盛，每逢觀世音菩薩紀念節日都有許多信眾前來參拜。

許多民眾也一大早備著鮮花素果來拜觀音，並大排長龍領壽桃、麵線、麻糬等供品吃平安，祈求觀音菩蕯護佑。

今天是觀音聖誕日，開化寺舉行「觀世音菩蕯聖誕祝壽上供大典」。記者林宛諭／攝影
今天是觀音聖誕日，開化寺舉行「觀世音菩蕯聖誕祝壽上供大典」。記者林宛諭／攝影
今天是觀音聖誕日，開化寺舉行「觀世音菩蕯聖誕祝壽上供大典」，彰化市長林世賢在祭祀後也分送壽桃給信眾。記者林宛諭／攝影
今天是觀音聖誕日，開化寺舉行「觀世音菩蕯聖誕祝壽上供大典」，彰化市長林世賢在祭祀後也分送壽桃給信眾。記者林宛諭／攝影
今天是觀音聖誕日，許多民眾一大早就到開化寺拜觀音，並大排長龍領壽桃、麵線、麻糬等供品吃平安。記者林宛諭／攝影
今天是觀音聖誕日，許多民眾一大早就到開化寺拜觀音，並大排長龍領壽桃、麵線、麻糬等供品吃平安。記者林宛諭／攝影

林世賢 彰化

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