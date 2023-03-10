經典賽台灣戰義大利 台中警犬安檢前先吃披薩

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今天晚間在台中洲際棒球迎戰義大利隊，協助執行安檢的台中市政府警察局刑事警察大隊警犬隊上場前，警方先特製義大利披薩餐慰勞警犬。

為替辛苦警犬補充營養，警方特製「義大利披薩」菜單，用水煮花椰菜、蛋白及紅蘿蔔組「綠、白、紅」特餐；警方說，警犬很捧場，吃得一乾二淨，用行動支援台灣隊。

警方表示，台中城市吉祥物石虎家族虎爸也手持藍白加油棒，在球場力挺台灣隊，而警犬隊派雙胞胎姊妹花「水餃（Tiny）」、「保庇（Bobby）」預測明天台灣隊對荷蘭隊結果。

第1次預測，水餃姊姊上場先發，警方說，水餃姊姊毫不猶豫直奔台灣隊陣營；第2次預測，保庇妹妹一開始在荷蘭陣營猶豫一下，最後仍選「保庇」台灣隊，捍衛主場。