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加強施政橫向聯繫 中市建設局辦座談與區公所業務交流

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市建設局長陳大田昨邀集民政局、各區區長，舉行推動幸福政見既相關業務交流座談。圖／台中市政府提供
中市建設局長陳大田昨邀集民政局、各區區長，舉行推動幸福政見既相關業務交流座談。圖／台中市政府提供

台中市建設局昨邀集民政局及各區區長，舉行推動幸福政見既相關業務交流座談，盼提升民生基礎設施維護管理效能。建設局長陳大田表示，建設局許多作業需委由各區公所協助執行，故透過座談會將建議事項納入評估，共同推動基礎建設。

建設局長陳大田指出，建設局定期與區公所舉行座談會，交流相關業務，加強施政橫向聯繫；此次會議也加強「打造人本友善道路」、「城市公園綠地」、「重大交通路網及場館建設」、「公共設施智慧維護管理」等4大方向相互交流。

會中，建設局為保障行人、學童安全，推動人行道安心路網，請各區公所就權管路段，盤點需改善範圍，提報爭取中央改善補助；另也將各項重要市政建設、美樂地計畫傳達各區公所，適時對外說明，助民眾了解市府政見。

陳大田說，施政需各機關依同努力，建設局與區公所關係密切，許多管養及維護作業，需委由各區公所協助執行，故透過座談會傾聽各區心聲，將建議事項納入評估，共同推動基礎建設。

中市建設局長陳大田昨邀集民政局、各區區長，舉行推動幸福政見既相關業務交流座談。圖／台中市政府提供
中市建設局長陳大田昨邀集民政局、各區區長，舉行推動幸福政見既相關業務交流座談。圖／台中市政府提供

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