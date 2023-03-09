彰化勵志中學口琴隊動人表演 拿下全國音樂賽優等

彰化縣勵志中學口琴隊代表彰化縣參加全國學生音樂比賽，以自選曲「信，給15歲的你」在表演中加入學生獻給家人的一封信，愛的獨白真情流露，高分拿下高中職團體組口琴合奏優等。

19名參賽學生中有10名是去年12月才加入團隊，在口琴名家陳法澄老師及名編曲家盧怡臻老師的帶領下，從認識樂譜學起，雖然學習過程非常艱辛，但學生仍在師長鼓勵下堅持追夢、不放棄，最後，從眾多優秀競爭隊伍中脫穎而出。

而勵志少女們在表演中也融入生命故事的分享，搭配「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」歌聲下，小恩念出給媽媽的一封信說「這首歌我一直都想唱給您聽，我不是一個好孩子，没有做好女兒該有的本份，也没好好珍惜自己的生命，被救活的我，選擇逃避離家，您不但没有放棄我，反而一路陪伴，曾經做錯的我，現在只想告訴您，我愛您」。

而已為人母的學生小惠，則念出給孩子的一封信中說「孩子，聽說你已經學會走路了，媽媽真的很開心，青春是一部特快車，在我的青春物語裡，懵懂的我，意外有了你，回想當時責難多於祝福，異樣的眼光壓得我喘不過氣，然而現在你的笑容，卻成為我每一天活下去的理由和期待。」

賽前，法務部長蔡清祥也透過視訊，為勵志少女們打氣，勵志中學校長林家如說，感謝部長向新光鋼鐵粟董事長籌募資金為學生們添購新樂器，讓她們在賽程中有更好的表現。

林家如說，這群孩子在逆境中努力學習、勇敢追夢，堅持到底的態度值得讚許，學校也希望為每個孩子量身打造適合他們的課程，「勵志夢工坊」在課程中加入咖啡豆烘焙、製茶技術、中西餐飲、芳療、美髮、指甲彩繪等教學，提供多元學習機會，期盼學生在充滿愛的校園中，不僅能學得一技之長，更要成為一個溫暖善良的人。

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