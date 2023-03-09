慈濟環保防災勇士PK賽彰化初賽 成績前3名出爐
慈濟基金會與彰化縣政府合辦第二屆縣市盃環保防災勇士PK賽，今天下午在慈濟彰化靜思堂舉行，共有99所學校，297位選手參賽，獲前三名的選手依次是王功國小施采妤、曉陽國小魏呈洋、湖北國小施彥廷，將代表彰化縣參加4月9日在台北新店靜思堂舉行的國際盃環境教育電競大賽。
彰化縣副縣長林田富代表縣長王惠美出席，慈濟慈善事業基金會副執行長劉效成等人與會，林田富表示，這項比賽是由民間學術團體以及學者專家共同協助出題，將許多聯合國永續發展目標(SDGs)的觀念，結合雲端平台和電競遊戲比賽，讓所有同學在訓練題庫的時候，可以學習到綠色公民意識，同時也學習到防災及自然環境的保護，很有意義。
林田富希望藉由此一競賽活動，讓環保防災及環境永續的理念能向下扎根，同學都能成為環保防災及環境永續的小鬥士，並將學到的一切，在日常生活中實現，為人類的永續環境而努力，共同保護地球。
慈濟慈善事業基金會副執行長劉效成表示，今年比賽出席率超過9成，慈濟基金會在實際防災、減災、備災的各方面，隨時可以應變，以此次土耳其震災發生後，慈濟迅速準備毛毯送達災區，「大愛共善救苦救難」，是需要大家一起來的。
與會者還有縣府教育處長蔡金田、消防局副局長邱聰佳、環保局直播講評人莊居芳教授、彰化縣5所學校南港國小、萬興國中、同安國小、長安國小、育新國小等團隊出席展攤、各國小校長等人。
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