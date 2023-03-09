停車場開工未提中央團隊努力黃國書抱屈 中市府回應了

中市府於東區新闢「泉源糖廠停車場」，今早舉行開工典禮；立委黃國書也出席活動，事後他發文表示，他積極協調下，國產署終於提供土地供市府使用，但動工典禮上，市府未有一句感謝，也不給致詞，「努力推動的人像是個路人甲」，團隊對市府態度令人失望。

中市交通局說明，感謝所有為「泉源糖廠停車場」努力的人員，開闢更多停車空間，便利民眾停放，今日考量典禮良辰吉時，活動安排較為簡單隆重，才未逐一安排貴賓致詞，日後相關活動，交通局將再加強注意流程安排。

無黨籍立委黃國書出席典禮，事後於臉書發文指出，2019年5月起，他與泉源里長羅文甫多次邀集中央、地方等相關單位會勘，積極協調才爭取到該塊土地，供市府闢建停車場，但動工典禮上，市府單位一句感謝也沒有，也不給致詞，「努力推動的人像是個路人甲」，市府的態度令團隊感到失望。

與會的綠營人士說，黃委員為該土地使用權，確實多年多次與中央協調，今開工典禮也邀請黃、國產署等中央長官到場，自然希望大家的政績能多曝光，但市府活動流程卻未安排介紹、致詞，有失禮數，黃發文為嘉賓、團隊抱屈，提點市府，也情有可原。

國民黨市議員羅廷瑋表示，市長盧秀燕今赴行政院會，今天活動由市府事務官主持，禮數不如市長周全，但市府不分藍綠，過去他也曾多次爭取建設，公開場合上未被市府提及，但他認為，無私無我，民眾獲得最大福祉為主，也請黃委員放寬心，一起為台中市民努力。

「泉源糖廠停車場」基地屬國產署權管、「育溪新村」與「紅棉新村」用地，現為閒置空地；該地鄰近建國市場、樂成宮、LaLaport等，中市府規畫設立平面停車場，提供75席汽車停車位，預計12月底完工，紓解當地停車問題，今早舉行動工典禮。