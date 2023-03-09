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感受經典賽狂熱 中市府邀7000多名師生進場挺棒球

中央社／ 台中9日電

2023世界棒球經典賽A組預賽8日至12日在台中洲際棒球場開打。台中市教育局邀請逾7000人次師生進場觀賽，希望提高師生對運動競技參與度，培養觀賞賽事興趣。

世界棒球經典賽睽違10年再度回台中市舉辦，台中市教育局今天發布新聞稿指出，為提升師生對運動競技參與度、培養觀賞賽事興趣，教育局協調大會提供免費內野門票，給台中市76校，逾7000名師生，可以免費進場觀賽。

教育局長蔣偉民表示，近年來台中市學校運動團隊在棒壘球賽事表現亮眼，包括東山高中女子壘球隊在110學年度中小學女壘聯賽（HSL）拿下冠軍；去年暑假拿下U12世界盃少棒賽季軍的中華少棒隊是由中市忠孝國小負責組訓參賽。

去年底WBSC第二屆U12壘球世界盃冠軍，成功連霸的國家代表隊也是由中市上楓國小負責組訓參賽；今年「2023年第1屆亞洲盃五人制棒球錦標賽（U18）」中華隊勇奪賽事史上首座冠軍獎盃，就是由西苑高中及東山高中負責組訓參賽，顯見台中棒壘球實力堅強。

蔣偉民說，「2023世界棒球經典賽」首輪A組預賽3月8日至12日在台中洲際棒球場登場，也是讓世界認識台中棒球之都的最好機會，歡迎球迷到台中享受比賽、感受城市魅力。

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