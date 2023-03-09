台中外埔彩繪稻田 5種顏色稻秧編織5月農村浪漫

台中外埔區永豐里六分路旁農田，設置「幸福台中悠遊水流東彩繪稻田」，運用5種顏色稻秧，編織成小白兔搭外埔多項農產等彩繪圖案，今天進行插秧，5月上旬最佳觀賞期。

台中市政府農業局今天發布新聞稿指出，結合地方休閒農業與觀光景點，營造農村景觀及永續發展，在外埔區水流東休閒農業區永豐里六分路旁農田，設置1.3公頃大小「幸福台中悠遊水流東彩繪稻田」。

稻田圖案以小白兔搭配紅龍果、葡萄、芋頭及桐花等外埔區農產與景觀特色為主題，運用白、綠、黃、黑及紫5種顏色稻秧排列編織而成，最佳觀賞期將落在5月上旬。

今天舉辦「拜田頭」祭天儀式，農業局長張敬昌及苑裡鎮農會、外埔區農會等人，還有與會的小學生們，一同彎腰下田體驗傳統農夫插秧農事。

農業局表示，彩繪稻田施作先由設計團隊設計圖案，再由專業工作團隊於農田進行整地、翻土、畫線、座標定位等作業，讓學童親身參與下田插秧，並由農友現場指導。

農業局說明，目前剛插完秧苗彩繪稻田圖案尚未成型，約45天後彩繪圖案逐漸顯現，最佳觀賞期在5月上旬；外埔水流東休閒農業區設有步道，5月起步道桐花盛開，適合散步、騎單車，登高至水頭二路觀景台，感受農村浪漫。