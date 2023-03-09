快訊

股民狂喜！陽明海運去年獲利達1,806億元創新高 配發股利20元

島不大…地毯式搜索金門士兵仍失聯 父親抵二膽島協尋

3月20日起輕症確診者改「0+N」 勞保傷病給付沒得領了

台中外埔彩繪稻田 5種顏色稻秧編織5月農村浪漫

中央社／ 台中9日電

台中外埔區永豐里六分路旁農田，設置「幸福台中悠遊水流東彩繪稻田」，運用5種顏色稻秧，編織成小白兔搭外埔多項農產等彩繪圖案，今天進行插秧，5月上旬最佳觀賞期。

台中市政府農業局今天發布新聞稿指出，結合地方休閒農業與觀光景點，營造農村景觀及永續發展，在外埔區水流東休閒農業區永豐里六分路旁農田，設置1.3公頃大小「幸福台中悠遊水流東彩繪稻田」。

稻田圖案以小白兔搭配紅龍果、葡萄、芋頭及桐花等外埔區農產與景觀特色為主題，運用白、綠、黃、黑及紫5種顏色稻秧排列編織而成，最佳觀賞期將落在5月上旬。

今天舉辦「拜田頭」祭天儀式，農業局長張敬昌及苑裡鎮農會、外埔區農會等人，還有與會的小學生們，一同彎腰下田體驗傳統農夫插秧農事。

農業局表示，彩繪稻田施作先由設計團隊設計圖案，再由專業工作團隊於農田進行整地、翻土、畫線、座標定位等作業，讓學童親身參與下田插秧，並由農友現場指導。

農業局說明，目前剛插完秧苗彩繪稻田圖案尚未成型，約45天後彩繪圖案逐漸顯現，最佳觀賞期在5月上旬；外埔水流東休閒農業區設有步道，5月起步道桐花盛開，適合散步、騎單車，登高至水頭二路觀景台，感受農村浪漫。

團隊 農會

延伸閱讀

苗栗西湖湖東休閒農業區柚花季即將登場 花期卻慢半月

三峽綠茶季又來了！78攤位北大特區逛個夠

東京食品展台南區熱絡 黃偉哲：帶的東西太少急從國內調貨

川堂變成太空主題劇場 淡水新興國小孩童認識世界

相關新聞

水鳥天堂竟成廢土天堂 彰化環盟批福寶生態園區被填土方

彰化縣福興鄉福寶生態園區向來是水鳥天堂，但彰化縣環保聯盟今天前往察看，賞鳥屋外看到的不是水鳥，而是與賞鳥屋等高的大量廢土...

停車場開工未提中央團隊努力黃國書抱屈 中市府回應了

中市府於東區新闢「泉源糖廠停車場」，今早舉行開工典禮；立委黃國書也出席活動，事後他發文表示，他積極協調下，國產署終於提供...

竹山工業區大停電今協調 台電承諾賠償但不保證不停電

針對3月3日竹山工業區無預警停電事件，竹山工業區廠商協進會上午邀台電南投區處舉行停電損失協調會，台電副處長趙明清表達歉意...

全台水情吃緊 盧秀燕向中央提3點建議 顧好中部用水

行政院今例行院會，台中市長盧秀燕今再親自列席，針對近期水情，於會中向中央提出3點建議，包含水情燈號由藍轉綠、加強水源調度...

影／台灣首辦亞洲盃水域錦標賽 日月潭躍上國際舞台

日月潭成為國際游泳競賽重要舞台！南投縣政府今天完成三方簽約，台灣首度舉辦亞洲盃公開水域錦標賽，6月1日至5日將在南投縣日...

LaLaport周邊違停亂象頻傳 中市府新闢停車場解套

台中三井LaLaport購物中心南館在農曆春節前試營運，吸引人潮、車潮蜂擁而至，造成周邊交通一度癱瘓，停車位更是一位難求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦