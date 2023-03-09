水鳥天堂竟成廢土天堂 彰化環盟批福寶生態園區被填土方

彰化縣福興鄉福寶生態園區向來是水鳥天堂，但彰化縣環保聯盟今天前往察看，賞鳥屋外看到的不是水鳥，而是與賞鳥屋等高的大量廢土，且現場未有告示，顯示是否申請合法填土或辦理工程。彰化縣政府農業處長邱奕志表示，如果農牧用地未依法申請填土，必須先將土方移置合法堆置場，再依法提出申請。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，福寶生態園區的水鳥生態資源十分豐富，是知名的賞鳥景點，早年並由環盟承租農地，興建兩間賞鳥屋與一處賞鳥平台，曾是熱門的環境生態教室，不再承租後，賞鳥屋逐漸荒廢。

施月英說，目前正值水鳥繁殖期，她今天特別前往賞鳥，卻發現從賞鳥屋往外看，看到的不是成群水鳥，而是堆得與賞鳥屋相當的廢土，面積約7分地，令人不勝唏噓。由於現場未有任何告示，以顯示是否申請合法填土或辦理工程，縣府相關關單位應該查明，不容營建、醫療等廢土入侵。

當地福寶村長黃耀輝說，賞鳥屋外這約一甲農地是私有土地，原地主已經轉售，不再開放，目前堆置的廢土可能是在整地用，應該不是營建廢土，據了解填土是準備用來種植牧草等農牧使用。

黃耀輝說，沿海地區面臨地層下陷，海水容易入侵，地主往往不得不填土，卻因農地填土必須申請，而且十分嚴格，不容易通過，政府應該正視此一情況，提出解決之道。