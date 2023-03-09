竹山工業區大停電今協調 台電承諾賠償但不保證不停電

針對3月3日竹山工業區無預警停電事件，竹山工業區廠商協進會上午邀台電南投區處舉行停電損失協調會，台電副處長趙明清表達歉意外，同意加強配電線路設備維護點檢，並承諾將依規定予以扣減電費，賠償用戶停電損失，但對用電不能中斷用電場所或設備的用戶，無法保證永不停電，建議廠商自備發電機或不停電電源裝置。

全國工業區廠商聯合總會今天出面協助廠商與台電協調，副理事長董正宗表示，0303因台電工程因素，致竹山工業區廠商發生無預警停電的偶發事件，台電雖以最短時間恢復供電，事後也表達歉意，但對於廠商因此蒙受的違約損失，希望台電給予合理補償，並帶回帶回公司審慎研議，盡快回復廠商。

台電副處長趙明清指出，0303停電事件造成竹山工業區廠商用戶不便，台電深致歉意，之後將持續加強配電線路設備維護點檢工作，以維供電穩定；另加強配合竹山工業區廠商用戶製程需要，南投區處將妥善安排計畫性停電工程，減少計畫性停電造成用戶不便。