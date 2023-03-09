快訊

不想當普亭走狗！中亞國家喬治亞爆發大規模反俄抗爭

確診輕症3月20日起「0+n」 教部建議5日內自請病假、不列考核

輕症「0+n」3月20日上路 指揮中心：中重症才須通報

竹山工業區大停電今協調 台電承諾賠償但不保證不停電

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
針對竹山工業區無預警停電事件，竹山廠協上午邀台電南投區處舉行停電損失協調會。記者黑中亮／攝影
針對竹山工業區無預警停電事件，竹山廠協上午邀台電南投區處舉行停電損失協調會。記者黑中亮／攝影

針對3月3日竹山工業區無預警停電事件，竹山工業區廠商協進會上午邀台電南投區處舉行停電損失協調會，台電副處長趙明清表達歉意外，同意加強配電線路設備維護點檢，並承諾將依規定予以扣減電費，賠償用戶停電損失，但對用電不能中斷用電場所或設備的用戶，無法保證永不停電，建議廠商自備發電機或不停電電源裝置。

全國工業區廠商聯合總會今天出面協助廠商與台電協調，副理事長董正宗表示，0303因台電工程因素，致竹山工業區廠商發生無預警停電的偶發事件，台電雖以最短時間恢復供電，事後也表達歉意，但對於廠商因此蒙受的違約損失，希望台電給予合理補償，並帶回帶回公司審慎研議，盡快回復廠商。

台電副處長趙明清指出，0303停電事件造成竹山工業區廠商用戶不便，台電深致歉意，之後將持續加強配電線路設備維護點檢工作，以維供電穩定；另加強配合竹山工業區廠商用戶製程需要，南投區處將妥善安排計畫性停電工程，減少計畫性停電造成用戶不便。

對於營業損失部分，依台電營業規章第39條規定扣減電費，賠償用戶停電損失外，另依營業規章第19條規定，電業基於發、供電設備特性及運轉維護之限制，無法保證永不停電，用戶對用電不能中斷之用電場所或設備，應視個别需要自備適當之發電機或不停電電源裝置等，作為備用電源。

針對竹山工業區無預警停電事件，竹山廠協上午邀台電南投區處舉行停電損失協調會。記者黑中亮／攝影
針對竹山工業區無預警停電事件，竹山廠協上午邀台電南投區處舉行停電損失協調會。記者黑中亮／攝影
台電副處長趙明清指出，0303停電事件造成竹山工業區廠商用戶不便，台電深致歉意。記者黑中亮／攝影
台電副處長趙明清指出，0303停電事件造成竹山工業區廠商用戶不便，台電深致歉意。記者黑中亮／攝影

停電 台電 南投

延伸閱讀

桃園新設路燈竟磨破高壓電導線 4670戶突停電

限購雞蛋數量是否會違法？ 律師：台電就不得拒絕供電給離島居民

台電：去年虧損因全球燃料成本飆漲 非因再生能源躉購

高雄前金路口手孔蓋冒煙 初估電纜燒損百戶停電

相關新聞

竹山工業區大停電今協調 台電承諾賠償但不保證不停電

針對3月3日竹山工業區無預警停電事件，竹山工業區廠商協進會上午邀台電南投區處舉行停電損失協調會，台電副處長趙明清表達歉意...

水鳥天堂竟成廢土天堂 彰化環盟批福寶生態園區被填土方

彰化縣福興鄉福寶生態園區向來是水鳥天堂，但彰化縣環保聯盟今天前往察看，賞鳥屋外看到的不是水鳥，而是與賞鳥屋等高的大量廢土...

全台水情吃緊 盧秀燕向中央提3點建議 顧好中部用水

行政院今例行院會，台中市長盧秀燕今再親自列席，針對近期水情，於會中向中央提出3點建議，包含水情燈號由藍轉綠、加強水源調度...

影／台灣首辦亞洲盃水域錦標賽 日月潭躍上國際舞台

日月潭成為國際游泳競賽重要舞台！南投縣政府今天完成三方簽約，台灣首度舉辦亞洲盃公開水域錦標賽，6月1日至5日將在南投縣日...

LaLaport周邊違停亂象頻傳 中市府新闢停車場解套

台中三井LaLaport購物中心南館在農曆春節前試營運，吸引人潮、車潮蜂擁而至，造成周邊交通一度癱瘓，停車位更是一位難求...

審計處要求社宅自償率 挨批荒謬

台中市長盧秀燕承諾兩屆任期要蓋1萬戶社宅，市府統計興建數達7146戶。但審計處指部分區域供需差距大，多處出租未達9成，營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦