全台水情吃緊 盧秀燕向中央提3點建議 顧好中部用水

行政院今例行院會，台中市長盧秀燕今再親自列席，針對近期水情，於會中向中央提出3點建議，包含水情燈號由藍轉綠、加強水源調度，盼加速核准烏日水資源中心計畫、經費，中央若加強水力發電，須做好調配，兼顧民生需求。

盧秀燕說，半個月前德基水庫蓄水量有80%，至今已降至67%，中部地區水情明顯吃緊，且中市20多個農田水利工作站中，全都無法充分供應水源，實施輪灌。建議中央將中部地區水情燈號，由藍轉綠，政府也可藉此加強水源調度，提早因應。

另盧秀燕也提到，烏日水資源中心多年前已取得用地，3年前環評也已通過，但若無中央經費便無法完成；盧認為，中央應盡速核准準該工作計畫及經費，此中心完工後便能產出再生水，供工業使用，便能降低排擠民生用水情形。