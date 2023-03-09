全台水情吃緊 盧秀燕向中央提3點建議 顧好中部用水
行政院今例行院會，台中市長盧秀燕今再親自列席，針對近期水情，於會中向中央提出3點建議，包含水情燈號由藍轉綠、加強水源調度，盼加速核准烏日水資源中心計畫、經費，中央若加強水力發電，須做好調配，兼顧民生需求。
盧秀燕說，半個月前德基水庫蓄水量有80%，至今已降至67%，中部地區水情明顯吃緊，且中市20多個農田水利工作站中，全都無法充分供應水源，實施輪灌。建議中央將中部地區水情燈號，由藍轉綠，政府也可藉此加強水源調度，提早因應。
另盧秀燕也提到，烏日水資源中心多年前已取得用地，3年前環評也已通過，但若無中央經費便無法完成；盧認為，中央應盡速核准準該工作計畫及經費，此中心完工後便能產出再生水，供工業使用，便能降低排擠民生用水情形。
核二廠2號機除役在即，台電將用再生能源替補發電量，其中水力發電更以中部為大宗。盧秀燕提醒，發電過程定要注意水資源調配問題，以免用電問題解決，反而缺水；她感謝經濟部長王美花的正面回應，必會交代台電、水利署間做好調配工作。
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