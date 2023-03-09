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不老騎士為愛千里啟程 公益大使盧廣仲陪騎

中央社／ 台中9日電

弘道老人福利基金會舉辦的「2023不老騎士為愛千里」今天從台中出發，擔任公益大使的藝人盧廣仲特別前來陪騎一段路，祝福32名平均年齡75歲的不老騎士順利完成旅程。

弘道老人福利基金會於15年前開始舉辦「不老騎士為愛千里」活動，今年的活動共有32名平均年齡75歲的不老騎士們參加，今天啟程從台中出發，一路往南以逆時針方向，預計完成10天共1106公里的機車環島公益旅程。其中最高齡是第4度報名的99歲郭深森爺爺，最大夢想是100歲還要騎機車環島。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘在啟程儀式中表示，歷經疫情無常後，許多老人家更珍惜圓夢機會，因此報名2023不老騎士為愛千里的長者相當踴躍，高達70多人，最後依圓夢動機錄取32人，是歷年來最多的一次，其中更有6成是來自兒女的支持報名，甚至陪伴面試、培訓以及出發前的陪騎練習，希望能幫助父母無憾、完成夢想。

連續第3年擔任「不老騎士為愛千里」公益大使的盧廣仲，在啟程日特別現身力挺陪騎一段路程，希望藉此號召更多年輕人一起關心獨居弱勢長輩需求。

盧廣仲表示，今天預計陪騎到彰化溪湖，過程中看到長輩們不管年紀多大還是勇敢追夢，環島期間也參與社區共餐、送餐服務，並協助募集獨居弱勢長輩餐食經費，除了自我實現外，也樂於老人幫助老人的精神，讓自己備受感動。

弘道老人福利基金會說明，這次活動過程中，最挑戰的是南迴公路和蘇花公路，最暖心的是擔任「獨居弱勢長輩餐食計畫」愛心大使的不老騎士，環島期間除將親自參與社區機構交流、備餐、送餐服務外，更號召社會大眾關心老人用餐困境，為20萬人次的獨居弱勢長輩募集新台幣1700萬的餐食經費。

獨居 環島 夢想 盧廣仲

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