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影／台灣首辦亞洲盃水域錦標賽 日月潭躍上國際舞台

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
FINA世界馬拉松游泳系列賽，2019南投站賽況吸引打響日月潭名號。圖／南投縣政府提供
FINA世界馬拉松游泳系列賽，2019南投站賽況吸引打響日月潭名號。圖／南投縣政府提供

日月潭成為國際游泳競賽重要舞台！南投縣政府今天完成三方簽約，台灣首度舉辦亞洲盃公開水域錦標賽，6月1日至5日將在南投縣日月潭舉行，將有15國150名好手參加，日月潭將躍升為國際重要游泳競賽的競技舞台。

簽約儀式今天上午由南投縣長許淑華、亞洲游泳總會公開水域委員會委員Soh Yew Siang（蘇有祥）、中華民國游泳委員會理事長陳任邦完成簽約。日月潭能舉辦重要國際泳賽，陳任邦感謝亞洲游泳總會支持（AASF）和南投縣政府的協助，這場比賽也將是2023年亞運重要前哨戰。

南投縣長許淑華說，日月潭萬人泳渡已成台灣最重要體育盛事之一，縣政府積極將日月潭打造為國際游泳競賽重要舞台，經過6年努力爭取，獲得亞洲游泳總會的支持，促成第11屆亞洲盃公開水域錦標賽在日月潭舉行。

日月潭萬人泳渡已經舉辦40屆，萬人泳渡人數每年超過2萬多人參與。這次亞洲盃競賽，分為10公里、5公里、3公里及 6公里接力賽 ，我國也將派出男子卓承齊、女子鄧雨彣等中華代表隊好手迎戰，可望帶動南投運動觀光風氣，更把日月潭美麗風光推銷至世界各地。

南投縣教育處表示，日月潭舉辦多次國際公開水域錦標賽，2018年競賽時，亞洲游泳總會會長塔哈也來參加，當時副縣長陳正昇力邀塔哈在日月潭舉辦亞洲錦標賽，經過6年的努力和爭取，終於在今年實現。

蘇有祥說，去年第10屆錦標賽在烏茲別克撒馬爾罕舉行，有14國80位選手參加，今年疫情過去會有更多選手參賽，能在日月潭這麼美麗的水域環境競賽，相信比賽過程也會更精彩。

南投縣長許淑華（中）、亞洲游泳總會委員蘇有祥（左）、中華民國游泳委員會理事長陳任邦（右）共同簽約亞洲盃公開水域游泳錦標賽在日月潭舉行。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華（中）、亞洲游泳總會委員蘇有祥（左）、中華民國游泳委員會理事長陳任邦（右）共同簽約亞洲盃公開水域游泳錦標賽在日月潭舉行。記者江良誠／攝影
FINA世界馬拉松游泳系列賽，2019南投站賽況吸引打響日月潭名號。圖／南投縣政府提供
FINA世界馬拉松游泳系列賽，2019南投站賽況吸引打響日月潭名號。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（中）、亞洲游泳總會委員蘇有祥（左）、中華民國游泳委員會理事長陳任邦（右）共同簽約亞洲盃公開水域游泳錦標賽在日月潭舉行。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華（中）、亞洲游泳總會委員蘇有祥（左）、中華民國游泳委員會理事長陳任邦（右）共同簽約亞洲盃公開水域游泳錦標賽在日月潭舉行。記者江良誠／攝影

日月潭 許淑華

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