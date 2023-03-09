年久失修常掉落石塊 台中甲南人行天橋3月底拆除

台中市清水區臨海路甲南人行天橋，因年久失修，近年少有民眾通行，人行天橋跨越台1線，常有石塊掉落，居民希望能拆除。台中市養護工程處今天表示，預計3月底將天橋拆除。

甲南人行天橋跨越台鐵台中港支線鐵道，因年久失修，常有石塊掉落，加上當地人口老化，老人爬不上天橋，少有居民使用，甚至遮蔽天際線，當地居民傾向拆除天橋。

對於清水甲南人行天橋相關問題，無黨籍台中市議員陳廷秀今天邀集台中市建設局、公路總局、鐵路局、當地里長及社區發展協會理事長等，評估橋梁拆除與續存的需求。

陳廷秀指出，人行天橋佔用道路轉彎空間，近年少有居民使用通行，加上人行天橋對於身障人士、使用輔具的長者以及推嬰兒車，在行動上相當不便。

鐵路局將儘快協助粉刷鏽蝕的鐵欄杆。中市府養工處指出，在3月底會將人行天橋拆除，並且將紐澤西護欄移除。人行天橋拆除後，也會進行都市景觀優化，希望能儘速改善甲南地區人車交通安全。