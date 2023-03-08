影／最美最優質進香隊伍 龍德宮四媽祖進香抵鹿港天后宮

桃園蘆竹的龍德宮四媽祖本月4日起，展開8天7夜的徒步進香之旅，數萬信眾組成的浩蕩進香隊伍，由各陣頭引領，今天上午抵達鹿港天后宮，沿途熱情信眾接駕，場面熱烈而壯觀，駐駕一晚後，明天清晨6時起駕回鑾，12日返回桃園龍德宮。

「幸福走8天，福氣好幾年！」今年是龍德宮四媽祖到天后宮進香，邁向第16年，鹿港天后宮主委張偉東指出，龍德宮四媽祖進香團隊是台灣最優值的團隊，虔誠信眾以行腳貼近大地，延續與四媽祖的心香路，期使災厄遠離、萬物復興。

龍德宮的媽祖鑾轎，是由四媽祖遴選的女性來扶轎，3月4日從桃園的蘆竹區啟程，進香隊伍有花鼓陣、七寶傘，有很多陣頭是由女性組成，非常有特色，幾萬名的信眾跟著媽祖的鑾轎徒步進香，沿途經過7座宮廟駐駕，被譽為最優質的進香隊伍。

龍德宮的進香隊伍綿延好幾公里，在鑼鼓和哨角聲中，由龍德宮的宮主帶隊，浩浩蕩蕩蕩抵達彰化鹿港，沿途民眾擺設香案，用鞭炮及煙火迎接龍德宮四媽祖，媽祖神轎緩緩進入鹿港天后宮，天空灑下五彩繽紛的彩帶，歡迎媽祖鑾轎。

桃園龍德宮宮主丁素珠說，「今年是邁向第16年的八天七夜祈安遶境，不論說是陣頭人員，還是香客，都倍數的成長。我們的義工團隊，所有的工作人員都非常用心經營，所以我們受到所有廟宇的讚嘆，大家說龍德宮是最優質團隊。」

張偉東表示，每一位媽祖信眾，虔誠、愉快地跟隨著四媽祖的腳步出發，雖然過程中消耗體力，甚至腳起水泡，但透過堅忍恭敬的願力克服考驗，以行腳貼近大地，延續與四媽祖的心香路，願將四媽祖之福澤遍布踏過的每一寸土地，以期災厄遠離、萬物復興。