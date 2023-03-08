中市道路中央評鑑奪4大獎 建設局：燙平專案效果顯著

台中道路評鑑獲內政部營建署110年度綜合評鑑甲等、直轄市組街廓考評第二名、道路養護第二名、交通工程第一名。建設局長陳大田說，此次獲頒4座獎項，代表市府執行「燙平專案」效果顯著，將持續嚴格推動，鋪出高品質的道路。

陳大田昨將此4座獎項，於市政會中獻獎予市長盧秀燕。他感謝評審團肯定，建設局、交通局等多單位齊心合力，此次獲獎代表落實人本環境用心受肯定，將全力打造「人本、友善、無障礙」的道路環境，提供市民安全、舒適、優質的通行空間。

陳大田指出，建設局配合前瞻基礎建設計畫，積極提升道路品質，執行「燙平專案」成果顯著，感謝中央支持、同仁努力，建設局持續以嚴格的標準推動，堅持為市民鋪下更舒適、好行的高品質道路。

內政部營建署每年針對全台22縣市進行市區道路評鑑，以道路養護、街廓考評、政策作為、人行環境及交通工程5個面向評比。建設局表示，其中「東區干城街廓」、「西屯區市政中心街廓」榮獲街廓考評全國第二。

建設局說明，該街廓串聯公園、市場、停車場、火車站、捷運站、公車轉運站、政府機關及百貨公司等，步行人口多的區域，市府全面檢視無障礙通行需求，導入中央最新導盲設施，確保孩童、老人及身障者都能通行無礙，打造以人為本的人行道安心路網。