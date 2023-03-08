白牌車載客賺百元罰10萬 中市府：提訴願的全遭駁回

不少人成立「叫車群組」攬客兼差賺外快，台中市政府法制局長李善植說，公路法規定，如未申請核准而有經營汽車運輸業載客行為，依該法可處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，呼籲民眾勿觸法，有搭車需求民眾可選擇合法的計程車業者，維護自身權益。

李善植說，市府審理訴願案，發現民眾因上述違規載客，被市府交通局罰10萬元，不服而提起訴願情形。民眾以「受親戚所託幫忙載送朋友，只不過補貼油資」或「同樣違規的人有30幾人，卻只處分10幾人，違反平等原則」「訴願人的行為是單一事件，無法證實有營業事實」等理由。

但檢視主管機關調查資料，民眾在社群軟體攬客、且有車輛照片、交付車資等相關資料，足以證明確有開車載客並收費，即使民眾說舉發違規當時，另有其他車輛也存在違規行為，也不得據以主張免責，事後退還乘客費用也不影響違規事實，上述理都未被台中市訴願審議委員會採納。

法制局長李善植說，依法院實務見解，公路法目的是健全公路營運制度，發展公路運輸事業，促進公共福利及交通安全，管制人民經營計程車客運業管制，採事前許可制，因此計程車客運業須先申請公路主管機關審核，符合公路法相關規定，核准發給營業執照，才能營業。

民眾若未依公路法，申請核准就載客，依公路法第77條第2項規定，將可處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，最少10萬元起跳，呼籲想從事載客運輸業的朋友切勿觸法，也呼籲有搭車需求民眾，選擇合法計程車業者，維護自身權益。