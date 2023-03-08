種樹好處多 立委莊競程贈樹苗 千株半小時就送光

為鼓勵民眾植樹減碳，立法委員莊競程上午舉辦「淨零碳排、種下永續樹苗」活動，吸引許多市民一早就在服務處門口排隊，並送出1千株的茶花、山桂花、山櫻花樹苗。莊競程說，希望拋磚引玉，大家多種樹、護地球。

拔得頭籌的王姓婦人不到9時就已到場排隊，她說，特別喜歡台灣山桂花，因為這種植物對空氣污染的抗害力佳。另名謝小姐說，因為家裡還有很多空地，所以全家一起來領苗，她最喜愛的是山櫻花，樹苗將栽植於庭園美化環境，兼具水土保持功能。還有一位男市民說，這麼早來就是想領幾株種在頂樓，可以增加生活情趣。

對於有這麼市民來索取，服務處主任蔡碧玉並不意外。她說，因為送出的樹種容易照顧，種在家裡陽台可以遮陽、有助空氣循環，還可以增添綠意，所以很多市民喜愛。

她說，像是土肉桂的樹皮深灰色、平滑，有濃郁肉桂香味，很清香，還可以泡咖啡，也是自己最喜歡的樹種。

莊競程說，樹苗以林務局提供的原生樹種為主，有茶花、山桂花、山櫻花、黃梔花、楓香、土肉桂等6種，許多民眾自備了環保袋來領苗，用實際行動愛護地球，其中又以山櫻花、土肉桂最受歡迎，送出約600株。