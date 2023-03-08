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草屯手工藝產業園區招商標售 將創造1200個就業機會

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
草屯手工藝產業園區去年6月動土，即日起辦理招商標售，配合台灣工藝發展中心，發展特色產業。圖／南投縣政府提供
草屯手工藝產業園區去年6月動土，即日起辦理招商標售，配合台灣工藝發展中心，發展特色產業。圖／南投縣政府提供

「草屯手工藝產業園區」規畫引進食品製造業、專門設計等6大產業，南投縣政府3月公告標售，歡迎有需求廠商承購，落腳南投縣，共同促進產業升級。

南投縣政府表示， 縣府以「城鄉兼顧‧多元共好」為目標，兼顧南投整體的產業發展，積極設置五大園區，以擴大地方特色產業群聚效應。

其中「南投旺來產業園區」及「埔里微型產業園區」皆已開發完成且土地完售，現購地廠商陸續建廠中；「竹山竹藝園區」正由營建署審核開發許可；「埔里福興溫泉園區」已開發完成且土地出售收入挹注10億元，開發成本已全部回收。

「草屯手工藝產業園區」以中正路為聯外道路，10分鐘可接國道六號、台三甲線及國道三號，交通便捷利於物流。園區土地面積13.94公頃，可售地面積約8.79公頃，並規劃15米及12米道路，提供廠商雙出入口進出，也有綠地、公園及滯洪池等，可供員工或居民休憩。公共設施則包含服務中心、自來水及汙水處理設施等，提供廠商機能完善、水電供應無虞的設廠環境。

配合台灣手工藝發展研究中心，園區6大產業，包含木竹製品製造業、金屬製品製造業、食品製造業、批發業、專門設計業、其他製造業，可串聯南投旺來產業園區、南崗工業區等相關產業鏈，未來園區開發完成後，可創造年產值25億元經濟效益，並增加約1200人就業機會，及每周3000人次的觀光人潮。

這次公告標售，受理時間即日起至14月14日止，各坵塊面積約500至2500坪，相關公告及申請書件可於南投縣政府全球資訊網及草屯手工藝產業園區招商網站閱覽及下載。

南投 埔里

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