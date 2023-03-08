成為森林守護者 國家森林監測志工招募中

想成為台灣珍貴山林資源的守護者嗎？東勢林區管理處第二期國家森林監測志工招募，即日起至5月5日止，錄取成為國家森林監測志工，未來可參與該處林地巡護工作，協助遏止濫墾、盜伐、傾倒垃圾等行為，歡迎年滿18歲，65歲以下，高中職以上畢業，對林業各項工作具有服務熱忱及興趣者，踴躍報名。

東勢林區管理處指出，為結合民間力量，加強巡護山林，該處第一期國家森林監測志工自2017年起成軍，35名志工至今已累積巡護達1230趟次，期間曾多次協助撲滅區外保安林周邊火警，並且多次參與淨山、淨灘及移除小花蔓澤蘭等活動，守護山林功不可沒。

本年度預計招募10名志工，巡護範圍為東勢林區管理處轄管林班地，為強化民間參與深山特遣巡護力量，森林監測志工可和森林護管員們一起進行5日以上深山特遣勤務，共同發掘非法侵害及生態資源情形，將成為畢生難得的體驗及成就。