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處理南投垃圾問題 縣府獲6縣市協助年外運8萬公噸

中央社／ 南投縣8日電

為改善垃圾處理問題，南投縣長許淑華上任後積極與可協助處理垃圾的縣市洽談合作，環保局今天宣布成果，以互惠方式獲得北中南6縣市同意，預期每年目標外運處理8萬公噸。

南投縣無垃圾焚化廠，全縣13鄉鎮市1天產生約250公噸垃圾，有賴外運處理，但之前願協助焚燒的外縣市政府1天處理量約100公噸，全縣垃圾暫置量累積近23萬公噸，垃圾可說是縣政最棘手問題，許淑華去年12月25日上任時說，縣政重點將優先處理垃圾問題。

南投縣環保局今天發布新聞稿表示，為改善南投縣垃圾處理問題，許淑華上任積極與可協助處理垃圾的縣市洽談合作，並透過行政院環境保護署協調，希望大幅提升外運處理量，目前初步獲得6縣市同意，以互惠方式協助處理垃圾，預期可達1年8萬公噸外運目標。

環保局表示，南投全縣1天產生約250公噸垃圾，年外運8萬公噸，約打平全縣1年垃圾產生量，目前累積的23萬公噸垃圾另找方法逐漸去化，朝「不增加累積、消化過去堆置量」目標前進，因此，縣府也會進一步與民間合法廢棄物處理業者合作，建構垃圾自主處理設施。

前南投縣長林明溱卸任前規劃在竹山鎮興建綠能永續中心，將垃圾變成燃料棒，但這項重大政策卻未先與地方達成共識，引起竹山鎮長陳東睦與鎮民反對，縣府不久後急轉彎宣布停止規劃，這項規劃構想遇強烈反對，間接導致林明溱參與南投立委補選在竹山鎮大輸。

民進黨南投立委補選當選人蔡培慧多次說，上任協助處理垃圾問題。環保局表示，感謝協助解決垃圾問題的各界力量，經盤點目前尚有能力可協助南投處理垃圾的縣市政府為高雄市，希望蔡培慧協助與高雄市政府溝通，重啟雙方垃圾處理互惠合作，並請環保署支持南投縣設置垃圾處理設施，攜手解決垃圾問題。

許淑華 林明溱

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