南投燈會燈飾貓頭鷹 「邵邵」 重回日月潭碼頭展至清明
原民文化中，貓頭鷹是守護生態家園的靈鳥，南投縣府今年結合在地原民文化打造特色裝置藝術「邵邵」在2023南投燈會亮相後，以可愛造型吸引眾多目光，在燈會結束後 ，縣長許淑華決定將「邵邵」移至日月潭伊達邵碼頭繼續展出，展期直到4月10日，延續燈會的話題，讓這波可愛風暴旋風再度席捲全台。
許淑華表示，南投燈會裝置藝術貓頭鷹「邵邵」會這麼受到歡迎，除了因為牠可愛的身形以外，更是因為牠身上有著許多代表南投的自然元素和文化意涵，在日月潭伊達邵部落中，原民頭上的飾帶與身上的服飾，顯示貓頭鷹代表原住民的文化內涵，也代表著這次縣府全新行銷概念非常成功，因此決定延長展出，繼續散播守護靈鳥的可愛魅力。
南投觀光處指出，「邵邵」是今年為南投燈會做的新嘗試，除提前於燈會前在日月潭曝光，到南投燈會正式展出，邵邵吉祥物不僅是代表原民藝術的裝置藝術，更是一個充滿南投邵族文化、自然資源及人文故事的在地景觀，神氣的英姿，結合日月潭的豐富景緻，在最具特色南投景點留下最美的回憶。
處長陳志賢說，甫結束2023年的南投燈會，創下500萬人次以上遊客造訪的好成績，近來接到不少民眾粉絲紛紛反映，「邵邵」貓頭鷹造型加上大大的眼睛搭配繽紛邵族特色服裝，受到大眾好評熱議不斷，表示想念「邵邵」的可愛模樣，縣府因而從善如流，將「邵邵」再次現身日月潭伊達邵碼頭，展期至4月10日，歡迎遊客趁著清明假期，前來與這隻守護靈鳥「邵邵」拍照打卡。
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