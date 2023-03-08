南投去化23萬公噸垃圾 期待這兩機關伸援手

南投縣第二選區立委補選黨選人蔡培慧表示，將積極協助南投縣垃圾處理，南投縣政府表達感謝，經盤點尚有能力可協助處理南投縣垃圾處理縣市為高雄市，希望立委蔡培慧協助與高雄市政府溝通，重啟跨縣市垃圾處理互惠合作，並請環保署支設置垃圾處理設施，共同解決南投垃圾問題。

為改善南投縣垃圾處理問題，南投縣長許淑華上任後積極與各縣市洽談合作事宜，並透過環境保護署協調，希望大幅提升可外運處理之垃圾量，減輕南投縣垃圾堆置困境。

南投縣環保局表示，縣內堆積垃圾超過23萬公噸，初步獲得6個縣市同意，以互惠方式協助處理南投縣垃圾，擴展本縣與外縣市之互助合作機制，預期可達8萬公噸的外運處理目標。

南投縣府更積極尋求與民間合法廢棄物處理業者合作，建構具有垃圾自主處理能力之垃圾處理設施，逐步減少縣內垃圾堆置量，解決南投垃圾堆置問題。