台中消防權益 消防局：追加超勤加班3800萬溯自今年1月

台中市時代力量議員吳佩芸指出，基層消防員長期處在「高工時、人力少」的險惡勞動環境，為確保消防員健康工時、維持台中公安防災及救護量能，消防局應盡速修正「超勤時數計算」、「超勤換補休」。消防局表示，已依最新規定辦理，追加超勤加班費3800萬元預算，待這次臨時議通過，將追溯至今年1月。

根據消防署去年統計資料，2023年消防員服務人口比要達到 1：1300的政策目標，22縣市中，高雄、彰化與台中，是服務人數最多的前三名，台中市以1：1651居第三名，凸顯人力不足現象。吳佩芸認為，市府應盡速補足人力。

吳佩芸說，今年1月1日起，因應司法院大法官釋字第785號及相關工時議題改制，部分縣市政府已採用工時新制後，但台中市消防局仍規定以支給原則每人每日以8小時為上限。她呼籲市府應盡速修正現行超勤時數計算方式，並向基層消防同仁完整清楚的說明，以確保消防員了解有合理的工時補償。

市府消防局表示，因應司法院大法官釋字第785號規定，自今年1月1日起，服勤時數連同超時服勤時數，每月不得超過336小時，超時服勤時數每月不得超過160小時；另服勤日中至少應有2小時以上的休息時間，由各消防機關於服勤時數內調配，休息時間不計入服勤時數。

消防局表示，依「各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點」及「內政部消防署會議紀錄」辦理，每日服勤時數不得超過12小時，消防局已依最新規定實施，並向消防同仁宣導最新規定。

吳佩芸提到，行政院核定外勤消防人員超勤加班費，每人每月支領上限已從1萬7000元提高至1萬9000元。消防局指出，消防局已在本屆第一次臨時會提案追加外勤消防人員超勤加班費3800萬元預算，待議會審議通過後將追溯至今年1月，保障消防員權益。

吳佩芸表示，雖然提高加班費上限，仍無法完整補償基層消防員的加班勤務，為確保消防員健康工時、維持防災救護量能及公共安全，建議消防局應盡速修正「超勤時數計算」、「超勤換補休休」方式，保障第一線消防員權益。