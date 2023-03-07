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彰化芳苑農民不滿強推農地種電 說明會抗議聲不斷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉承租國有農牧用地的農民在光電業者說明會中拉白布條抗議。圖／漢寶村辦公室提供
彰化縣芳苑鄉承租國有農牧用地的農民在光電業者說明會中拉白布條抗議。圖／漢寶村辦公室提供

政府推動再生能源政策鼓勵種電，兩家光電業者今天到彰化縣芳苑鄉一家餐廳舉辦說明會，約40名鄉民到場，業者遊說承租國有地農民簽約20年種電，遭到10多名農民拉白布條抗議，說明會沒具體結論。

規畫種電的國有地分布在芳苑鄉新生村、王功村、建平村、文津村、草湖村、崙腳村、漢寶村，今天到場的除了光電業者還有國產署人員，向近40名承租國有地的農民說明種電政策。光電業者自我介紹過去的開發種電經驗和案例，國產署人員強調如果光電業者沒拿到農民同意書，經濟部能源局、彰化縣政府會同意核可種電嗎？業者應評估。

10多名農民拉白布條抗議農地種電、強拆民宅種電，漢寶村長鄭鵬豐和農民質疑，農地若轉租給光電業者，農民將面臨失業，況且土地上面架設「日頭板（太陽能光電板）」可能因陽光長期無法均勻照射農地、雨水沖刷汙染物質，累積20年恐導致土質惡化。

鄭鵬豐等人也質疑，國有地地目是農牧用地，為何可以種電，是否違反農地農用政策及分區使用規定？光電業者承諾20年後恢復農牧用地，農民可再承租耕作。眾農民反駁說，「20年後的事情，誰知道？」農地去種電很傷害農業，政府應停止當業者的推手。

種電 農民 農地 國有地 再生能源

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