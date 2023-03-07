彰化芳苑農民不滿強推農地種電 說明會抗議聲不斷

政府推動再生能源政策鼓勵種電，兩家光電業者今天到彰化縣芳苑鄉一家餐廳舉辦說明會，約40名鄉民到場，業者遊說承租國有地的農民簽約20年種電，遭到10多名農民拉白布條抗議，說明會沒具體結論。

規畫種電的國有地分布在芳苑鄉新生村、王功村、建平村、文津村、草湖村、崙腳村、漢寶村，今天到場的除了光電業者還有國產署人員，向近40名承租國有地的農民說明種電政策。光電業者自我介紹過去的開發種電經驗和案例，國產署人員強調如果光電業者沒拿到農民同意書，經濟部能源局、彰化縣政府會同意核可種電嗎？業者應評估。

10多名農民拉白布條抗議農地種電、強拆民宅種電，漢寶村長鄭鵬豐和農民質疑，農地若轉租給光電業者，農民將面臨失業，況且土地上面架設「日頭板（太陽能光電板）」可能因陽光長期無法均勻照射農地、雨水沖刷汙染物質，累積20年恐導致土質惡化。

鄭鵬豐等人也質疑，國有地地目是農牧用地，為何可以種電，是否違反農地農用政策及分區使用規定？光電業者承諾20年後恢復農牧用地，農民可再承租耕作。眾農民反駁說，「20年後的事情，誰知道？」農地去種電很傷害農業，政府應停止當業者的推手。