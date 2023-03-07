歡迎李維拉 盧秀燕送上珍奶、太陽餅加驚喜九宮格彩蛋
2023世界棒球經典賽A組預賽明在台中開打，美國職棒名人堂球星李維拉擔任賽會代言人及開球嘉賓。市長盧秀燕今晚宴請李維拉一家人，送上台中九宮格彩蛋禮盒，包含珍珠奶茶、太陽餅、湖心亭漆藝餅盒，呈現濃濃台中人情味。
盧秀燕說，經典賽中華隊牛棚教練王建民在美洋基隊時期，李維拉擔任救援投手，成為最知名的棒球守護神。
盧秀燕說，台中是珍珠奶茶發源地，在世界各地廣受歡迎，她特別招待外賓品嚐春水堂創始店珍珠奶茶，另行銷「台中好甜」的品牌形象及城市特性。
台中是有名的糕餅之都，市府準備老字號的嘉味軒太陽餅，台中十大伴手禮聯名禮盒，包含鴻鼎菓子鳳凰酥、青鳥旅行蛋捲、小林煎餅創意煎餅、法布甜馬卡龍鳳梨酥、歐客佬耳掛咖啡、華剛茶葉、柑茶等7樣精選台中特色茶點，並以豐原特產湖心亭漆藝餅盒裝盛，呈現台中精緻細膩的茶點庶民文化。
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