歡迎李維拉 盧秀燕送上珍奶、太陽餅加驚喜九宮格彩蛋

2023世界棒球經典賽A組預賽明在台中開打，美國職棒名人堂球星李維拉擔任賽會代言人及開球嘉賓。市長盧秀燕今晚宴請李維拉一家人，送上台中九宮格彩蛋禮盒，包含珍珠奶茶、太陽餅、湖心亭漆藝餅盒，呈現濃濃台中人情味。

盧秀燕說，經典賽中華隊牛棚教練王建民在美洋基隊時期，李維拉擔任救援投手，成為最知名的棒球守護神。

盧秀燕說，台中是珍珠奶茶發源地，在世界各地廣受歡迎，她特別招待外賓品嚐春水堂創始店珍珠奶茶，另行銷「台中好甜」的品牌形象及城市特性。