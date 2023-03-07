彰化兩鄉鎮秧苗黃化列現金救助區 其他鄉鎮農民急補報

今天春季低溫，彰化縣沿海秧苗凍傷黃化，縣政府查估實際受損約34%，達到農業天然災害現金救助標準，縣政府昨函請農委會同意公告二林鎮、芳苑鄉為農業天然災害現金救助地區，今天消息傳出，沒趕上申報的農民心急如焚，縣政府從受如流，受理後續申請。

春節過後冷氣團接連來襲，彰南地區的秧苗寒害不輕，部分農民補植又遇到氣溫下降，新植秧苗凍傷，農民目測整體估計六至七成秧苗受寒黃化。台中區農業改良場曾表示，攝氏低於10度秧苗停止生長，農民應加強田間管理，一昧施肥改變土壤電解質也就是俗稱「太鹹」，反而揠苗助長。

二林鎮多名農民表示，秧苗凍傷情形嚴重，鬚根腐爛導致葉片黃化，施用藥物無效；插秧是一把幾株秧苗種在一起，有的秧苗凍死，有的勉強存活，一把剩下一、兩株稻子長大，整片農田稀稀落落，農民收益不符成本。

縣政府接獲通報，作出2月下旬低溫農作物災害速報統計，截至昨（7）日下午3點統計通報資料，彰化縣各鄉鎮市一期水稻（秧苗）的通報面積347.87公頃，因損害程度約34%，換算實際受損面積為119.56公頃。縣政府函請行政院農業委員會同意公告芳苑鄉、二林鎮為農業天然災害現金救助地區。