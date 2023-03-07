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王惠美等8藍綠縣市長攜手 參加日本東京國際食品展

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2023日本東京國際食品展今天日上午在東京國際展示場(Big Sight)盛大展開，彰化縣長王惠美帶領行銷彰化優鮮產品。圖／彰化縣政府提供
2023日本東京國際食品展今天日上午在東京國際展示場(Big Sight)盛大展開，彰化縣長王惠美帶領行銷彰化優鮮產品。圖／彰化縣政府提供

2023日本東京國際食品展今天日上午在東京國際展示場(Big Sight)盛大展開，包括彰化縣長王惠美等8個縣市長及多位立委都參加台灣館開幕式，王惠美表示，這次是彰化縣首次將彰化優鮮前進到日本參展，讓全世界都看到彰化優鮮，看到彰化小農的用心，躍上國際。

彰化縣長王惠美帶領彰化縣農會總幹事張建豐與各級農會總幹事、彰化縣區漁會總幹事陳諸讚及合作社場業者，參加一起行銷2023日本東京國際食品展，參展的除縣農會及各鄉鎮市農會優質農特產品外，各種菇類、冷凍調理食品、米粉、水產養殖品等。

王惠美說，參展的各類彰化農漁產品，都是最高品質、最好的，歡迎日本及國際友人，看到彰化的用心，期望大家都能業績長紅。

王惠美等人此行，也將到日本關東地區農產批發市場、永續農場、智慧溫室、農研機構等實地參訪，了解日本農業發展、科技智慧農業、農產行銷策略、城市觀光規劃、地方創生經驗，並藉由與當地相關單位交流，獲取更多實務執行經驗，供彰化縣各項政策規劃參考。

此次日本東京國際食品展，國內各縣市都推出優質農特產品參展，甚至共有8個縣市長親自帶隊，包括彰化縣長王惠美、高雄市長陳其邁、臺南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、臺東縣長饒慶鈴、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善等，另外外貿協會董事長黃志芳、經濟部次長陳正祺、駐日代表謝長廷大使、農委會副主委陳駿季，及多位立委也參加。

2023日本東京國際食品展今天日上午在東京國際展示場(Big Sight)盛大展開，彰化縣長王惠美帶領行銷彰化優鮮產品。圖／彰化縣政府提供
2023日本東京國際食品展今天日上午在東京國際展示場(Big Sight)盛大展開，彰化縣長王惠美帶領行銷彰化優鮮產品。圖／彰化縣政府提供
2023日本東京國際食品展今天日上午在東京國際展示場(Big Sight)盛大展開，左起雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠等藍營女力合照。圖／彰化縣政府提供
2023日本東京國際食品展今天日上午在東京國際展示場(Big Sight)盛大展開，左起雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠等藍營女力合照。圖／彰化縣政府提供
2023日本東京國際食品展今天日上午在東京國際展示場(Big Sight)盛大展開，包括彰化縣長王惠美（左2）等人參加剪綵。圖／彰化縣政府提供
2023日本東京國際食品展今天日上午在東京國際展示場(Big Sight)盛大展開，包括彰化縣長王惠美（左2）等人參加剪綵。圖／彰化縣政府提供
2023日本東京國際食品展今天日上午在東京國際展示場(Big Sight)盛大展開，包括王惠美（左6）等8個縣市長都參加開幕 。圖／彰化縣政府提供
2023日本東京國際食品展今天日上午在東京國際展示場(Big Sight)盛大展開，包括王惠美（左6）等8個縣市長都參加開幕 。圖／彰化縣政府提供
2023日本東京國際食品展今天日上午在東京國際展示場(Big Sight)盛大展開，彰化縣長王惠美帶領行銷彰化優鮮產品。圖／彰化縣政府提供
2023日本東京國際食品展今天日上午在東京國際展示場(Big Sight)盛大展開，彰化縣長王惠美帶領行銷彰化優鮮產品。圖／彰化縣政府提供

日本 王惠美

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