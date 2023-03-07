劉秀忍基金會捐助學金 南投515弱勢生受惠

南投515名弱勢學生獲劉秀忍基金會提供各1萬元助學金，縣府分6場次頒發，南投縣長許淑華今天前往埔里國中最終場，發給仁愛鄉等3鄉鎮共42校、120名學生，鼓勵學生未來回饋社會。

為幫助弱勢學子求學，南投縣政府積極尋求社會資源協助，私立劉秀忍紀念慈母公益基金會捐款，發給515名弱勢生每人新台幣1萬元，助學金分6場次發放，今天在埔里國中辦理最後一場，由許淑華發給埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉共42校、120名學生。

許淑華接受媒體聯訪表示，受助學生家庭大多為經濟來源不穩或經濟弱勢，也有家庭受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響收入，經縣府教育處協助校方提出申請，盼鼓勵學生用功求學，將來回饋社會，感謝劉秀忍紀念基金會協助縣府為弱勢挹注愛心資源。

許淑華說，縣府除辦理各類獎助學金，也幫助學子在學習過程得到各種資源，讓求學沒有後顧之憂。

埔里國中校長陳清濱說，感謝縣府照顧弱勢學生，縣長許淑華也全力支持代理教師全年聘用、各種獎助學金、出國助學金設置等教育政策，相信未來南投教育充滿希望。

教育處表示，縣內許多學校位置偏遠，學生家庭為隔代教養或單親，各校狀況不一，感謝學校因地因校制宜，為孩子提供課後照顧、國小全日制、學習扶助、國際教育、城鄉交流計畫、清寒助學金、沉浸式族語教學、直播共學、國際學伴等教育福利，降低學生學習障礙。