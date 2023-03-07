影／海拔最高植樹活動 梨山櫻緣丘植樹造林活化觀光

植樹節前夕，交通部觀光局參山國家風景區管理處今上午在梨山櫻緣丘辦理「鵑愛.梨山」植樹節活動，與當地民眾、到場遊客約70人，一同種下超過200株杜鵑花、天竺葵苗，現場還有6歲小朋友、嶺東樂齡大學學員，共同親手種下花苗，見證生態保育教育。

參山處長曹忠猷表示，參山處每年春季皆會在中部最美的高山梨山辦理植樹節活動，每年在梨山地區就植栽超過1千餘株，成果豐碩。

曹忠猷表示，大梨山地區地質破碎，加上近年道路崩塌墾區走山嚴重，參山處近年陸續加強植樹造林，今天的植樹節活動不僅為大梨山種下美麗的花樹，緊接著3月12日將辦理林務局東勢林區管理處在梨山賓館前的贈苗活動等，推動環保觀光，向遊客宣揚維護山林的重要性。

參山處表示，本次活動期間，先後在梨山社區(台8線78K至82K沿線)道路、櫻緣丘及楓之谷景區等地種植楓樹、銀杏、紅榨槭、櫻花、杜鵑花、天竺葵及加上櫻花老樹嫁接再造等工作，共計美化植栽700多株。