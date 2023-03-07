影／海拔最高植樹活動 梨山櫻緣丘植樹造林活化觀光
植樹節前夕，交通部觀光局參山國家風景區管理處今上午在梨山櫻緣丘辦理「鵑愛.梨山」植樹節活動，與當地民眾、到場遊客約70人，一同種下超過200株杜鵑花、天竺葵苗，現場還有6歲小朋友、嶺東樂齡大學學員，共同親手種下花苗，見證生態保育教育。
參山處長曹忠猷表示，參山處每年春季皆會在中部最美的高山梨山辦理植樹節活動，每年在梨山地區就植栽超過1千餘株，成果豐碩。
曹忠猷表示，大梨山地區地質破碎，加上近年道路崩塌墾區走山嚴重，參山處近年陸續加強植樹造林，今天的植樹節活動不僅為大梨山種下美麗的花樹，緊接著3月12日將辦理林務局東勢林區管理處在梨山賓館前的贈苗活動等，推動環保觀光，向遊客宣揚維護山林的重要性。
參山處表示，本次活動期間，先後在梨山社區(台8線78K至82K沿線)道路、櫻緣丘及楓之谷景區等地種植楓樹、銀杏、紅榨槭、櫻花、杜鵑花、天竺葵及加上櫻花老樹嫁接再造等工作，共計美化植栽700多株。
今天「鵑愛.梨山」植樹活動，特別邀請到國官兵輔導委員會福壽山農場場長陳相寶、梨山賓館協理王柏翔、梨山部落會議主席林學益、梨山社區發展協會王維康理事長等人出席。
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