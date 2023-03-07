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台中梧棲10年多5000人今破6萬大關 就業多帶動人口紅利

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市梧棲區人口今天突破6萬，施姓市民成為第6萬名在梧棲設籍。圖／民政局提供
台中市梧棲區人口今天突破6萬，施姓市民成為第6萬名在梧棲設籍。圖／民政局提供

台中市梧棲區人口今天突破6萬大關，5年前同期約5.7萬、10年前縣市合併初期的人口約5.5萬人，成長幅度最高逾8%。民政局長吳世瑋說，梧棲緊鄰「台中科技走廊」及「海線產業走廊」，就業機會帶動人口紅利。

吳世瑋說，梧棲區是台中港所在地，區內劃設台中港特定區，同時擁有海空雙港優勢，另有加工出口區及商業區，大型國營企業如台電、中龍鋼鐵及中油，且交通便利鄰近機場、高速公路及鐵路。

近年更有三井OUTLET大型商場進駐，加上鄰近大肚山黃金科技走廊、台中彰濱工業區、台中港離岸風電產業園區，與台中港科技產業園區等4大產業園區黃金廊道，加速市政與民間投資挹注，吸引大量新婚人口和就業人口「輕移民」。

吳世瑋指出，根據市府統計，2022年底梧棲區戶數近2萬戶，人口約5.9萬人，人口密度每平方公里約3604人，是海線地區人口密度最高的行政區。另位在重劃區的頂寮里，里內多家建設公司推動大型造鎮計畫，持續帶動人口遷入。

梧棲戶所主任巫金玲說，梧棲區跨越6萬人口大關，戶所致贈第6萬名設籍市民及前後1名出生設籍新生兒幸運好禮；3月份到所辦理出生登記及結婚遷入致贈「好運(孕)袋」。

梧棲區今日第6萬名設籍市民是從彰化遷入的施小姐，她說原是梧棲人，嫁到彰化，因孩子就學考量，覺得台中教育資源相對充足，決定遷回梧棲。

梧棲 彰化 重劃區

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