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彰化竹塘木棉花季新地景 農友驚訝千支風車都沒少

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
米花兔地景是彰化縣竹塘花木棉花季今年最大特色。記者簡慧珍／攝影
米花兔地景是彰化縣竹塘花木棉花季今年最大特色。記者簡慧珍／攝影

彰化縣第一場木棉花季從竹塘鄉起跑，今年鄉公所創意策畫「米花兔田」插滿1500支風車。今天2023竹塘鄉水神傳說木棉花季在竹元家政教室開幕迎賓，鄉長蔡碩任說，今年天氣冷，花期遲了，大概三月底都有花可賞但重點活動是在本周的周六日。

開幕迎賓活動由熱情舞蹈揭開序幕，副縣長林田富、鄉長蔡碩任、鄉代會主席林淑女、副主席蔡俊傑、城觀處長王瑩琦、縣政顧問戴孟書、葉其昌及竹塘鄉體育會理事長詹宏能、竹塘鄉農會理事長莊焜勝、常務監事陳森麟、竹塘鄉青農聯誼會長詹喬錠、田頭社區理事長張壬己、總幹事蔡啟華、各級民代與地方仕紳等人與會，場面熱鬧。

林田富說，以前濁水溪常常氾濫沖垮堤防，就是怎麼樣都沖不走水神廟，水神因此成為地方重要信仰，竹塘鄉公所發揮巧思，結合木棉花、水神等結合舉辦竹塘鄉水神傳說木棉花季活動，11日、12日在竹塘鄉新廣村田頭堤防木棉花道登場，民眾賞花之際還可購買竹塘三白（白蛋、白米、白洋菇）等農特產品。

竹塘鄉長蔡碩任表示，今年水神傳說木棉花季活動內容精彩可期，親子歡樂路跑限額千人兩小時報名額滿，花兔田裝置藝術造景由青農會長詹喬錠帶領青農、社區民眾完成，連旁觀遊客都加入插風車行列，重點活動日還有魔術表演、小農美食市集、豐富的摸彩獎品，及小朋友最愛的歡樂帶動唱與兒童夢幻樂園，3月12日有花季限定的浴衣賞花體驗和兒童夢幻樂園。

「1500支風車沒人看顧，本來擔心會不翼而飛，沒想到完成後那麼多天，一支也沒少。」詹喬錠感謝青農、村長、社區民眾共同參與，打造今年竹塘鄉木棉花季的新地景。

彰化縣竹塘鄉木棉花季今天開幕迎賓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉木棉花季今天開幕迎賓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉木棉花道視野寬闊，花色艷紅，盛開紅如火。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉木棉花道視野寬闊，花色艷紅，盛開紅如火。記者簡慧珍／攝影

青農 鄉長 林田富 彰化

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