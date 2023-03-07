影／完美結合「性感的味道」 台中大安農會推馬告香腸

具有獨特香氣的山胡椒，泰雅族稱為「馬告」，因其同時擁有黑胡椒、薑與檸檬的香氣，更被外國人譽為「性感的味道」；台中市大安區農會今推出馬告香腸，富有彈性的國產豬肉加上微辣、檸檬與香茅餘味，清爽解膩，總幹事蔡建宗更笑讚，「這是香腸界的LV」。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，農會品牌「飛天豬」即是以香腸起家，除了經典原味香腸、黑胡椒香腸、大安葱香腸、芋頭香腸，今天再推出馬告香腸，特殊檸檬香味提升風味，後段帶有香茅尾韻，多層次風味，讓人回味無窮又解膩。

加工課生產管理兼研發李冠廷指出，馬告本名山胡椒，又名山雞椒或是木薑子等，泰雅族稱為「馬告」，曬乾後外型酷似黑胡椒粒，同時擁有黑胡椒、薑與檸檬的香氣，具有衝突感的香氣，外國人讚譽為「性感的味道」，加入香腸可以減少油膩感。

農會表示，馬告是來自南投縣仁愛鄉農會的優質馬告，與安農香腸健康的概念非常契合，因此特別研發此口味，馬告為雌雄異株的多年生樟科喬木，很難從莖、葉脈判別公樹、母樹，直到花苞期才能確認。一棵馬告樹的壽命大約10年，從育苗到收成至少要3、4年，非常珍貴。

馬告香腸的豬肉來自大安區肉品市場從拍賣、屠宰、分切到加工的冷鏈一元化生產，取得工廠ISO22000及HACCP國際驗證及豬肉產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營。