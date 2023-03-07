團體捐2.2噸白米 助社區長者、波麗士用餐無虞

有感後疫情時期捐款不足，台中市議員吳呈賢接洽台中郭王會今捐贈2260公斤白米，助大雅區4里社區發展協會與大雅派出所，減輕主食經費壓力，增加菜色豐富度。吳呈賢說，他昔日任替代役曾吃過大雅所廚娘「肉圓姊」好手藝，如今他與民團齊力回饋社會，給需要的人飽餐一頓。

吳呈賢今天上午與台中郭王會舉行捐贈2260公斤白米儀式，包含大雅區大雅、橫山、西寶、大楓里關懷據點與大雅派出所，每單位各22包，每包均重14公斤優質白米。

台中郭王會會長陳志鵬表示，本會秉持救人濟世精神，尤其白米耐放，也是國人主食之一，已連續約10年捐贈白米，希望善行能細水長流。

曾在大雅消防分隊擔任替代役的吳呈賢分享，當時廚娘「肉圓姊」廚藝精湛，替大雅消防分隊與大雅派出所服務至今，他有感當年品嚐到的好滋味，加上大雅所仍有伙食需求，列為受贈單位。

大雅所所長賴克溫表示，所內約有40名員警，加上大雅警分局約10至20名同仁用餐，每天伙房需備至少3鍋白飯，同仁習慣以白米飯為主食，善心團體捐贈有助舒緩伙食開銷。