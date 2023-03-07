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團體捐2.2噸白米 助社區長者、波麗士用餐無虞

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員吳呈賢今與台中郭王會舉行捐贈2260公斤白米儀式，包含大雅區大雅、橫山、西寶、大楓里關懷據點與大雅派出所，每單位各22包，每包均重14公斤優質白米。記者林佩均／攝影
台中市議員吳呈賢今與台中郭王會舉行捐贈2260公斤白米儀式，包含大雅區大雅、橫山、西寶、大楓里關懷據點與大雅派出所，每單位各22包，每包均重14公斤優質白米。記者林佩均／攝影

有感後疫情時期捐款不足，台中市議員吳呈賢接洽台中郭王會今捐贈2260公斤白米，助大雅區4里社區發展協會與大雅派出所，減輕主食經費壓力，增加菜色豐富度。吳呈賢說，他昔日任替代役曾吃過大雅所廚娘「肉圓姊」好手藝，如今他與民團齊力回饋社會，給需要的人飽餐一頓。

吳呈賢今天上午與台中郭王會舉行捐贈2260公斤白米儀式，包含大雅區大雅、橫山、西寶、大楓里關懷據點與大雅派出所，每單位各22包，每包均重14公斤優質白米。

台中郭王會會長陳志鵬表示，本會秉持救人濟世精神，尤其白米耐放，也是國人主食之一，已連續約10年捐贈白米，希望善行能細水長流。

曾在大雅消防分隊擔任替代役的吳呈賢分享，當時廚娘「肉圓姊」廚藝精湛，替大雅消防分隊與大雅派出所服務至今，他有感當年品嚐到的好滋味，加上大雅所仍有伙食需求，列為受贈單位。

大雅所所長賴克溫表示，所內約有40名員警，加上大雅警分局約10至20名同仁用餐，每天伙房需備至少3鍋白飯，同仁習慣以白米飯為主食，善心團體捐贈有助舒緩伙食開銷。

受贈的大雅里長李鈴珍說，社區關懷據點每天需供給40位長輩餐點，一周供餐5天，光白米就需花費約1千元，有台中郭王會捐贈白米，能讓其他菜色經費更豐盛，吃得更營養。西寶里社區發展協會理事長劉進福說，每次供餐5、60人，老人家重視吃白米飯，減輕許多壓力。

台中市議員吳呈賢今與台中郭王會舉行捐贈2260公斤白米儀式，包含大雅區大雅、橫山、西寶、大楓里關懷據點與大雅派出所，每單位各22包，每包均重14公斤優質白米。記者林佩均／攝影
台中市議員吳呈賢今與台中郭王會舉行捐贈2260公斤白米儀式，包含大雅區大雅、橫山、西寶、大楓里關懷據點與大雅派出所，每單位各22包，每包均重14公斤優質白米。記者林佩均／攝影
台中市議員吳呈賢今與台中郭王會舉行捐贈2260公斤白米儀式，包含大雅區大雅、橫山、西寶、大楓里關懷據點與大雅派出所，每單位各22包，每包均重14公斤優質白米。記者林佩均／攝影
台中市議員吳呈賢今與台中郭王會舉行捐贈2260公斤白米儀式，包含大雅區大雅、橫山、西寶、大楓里關懷據點與大雅派出所，每單位各22包，每包均重14公斤優質白米。記者林佩均／攝影

肉圓

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