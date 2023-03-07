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將心比心 盧秀燕：中市新建築男女廁達1:4、捷運1:5

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，為照顧女性權益，市府新建築男女廁間比例1:4，甚至可達1:5。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕表示，為照顧女性權益，市府新建築男女廁間比例1:4，甚至可達1:5。記者陳秋雲/攝影

明天38婦女節，市長盧秀燕今在市政會議指出，台中市內規新建築男女廁間的比例符合1:4，例如有大量人潮的中捷綠線等，公廁可達1:5，讓女性不必大排長龍上廁所，另蹲式與坐式馬桶配比提高到3:2，守護市民。

盧秀燕說，她擔任立委時就已注意到女廁大排長龍的問題，當時內政部長李逸洋也重視，要求營建署一個月內修改「建築技術規則」，將新建公共建築物的男性與女性馬桶比例定為1:3，打下提升女性權益的基礎。

盧秀燕說，修改男性與女性馬桶比例為1:3後，經觀察後發現還是不夠，女性仍排隊上廁所，所以市府都發局在2021年6月發布「台中市政府及所屬各機關學校建築物附設廁所設置及管理維護基準」，男女廁間的比例應符合1:4，調整蹲式與坐式馬桶配比，讓年長者及孩童可選擇坐式馬桶，如廁更安全。

盧秀燕說，在2021年6月規劃新建的公廁，台中市府均要求男女廁間比例1:4，包括東勢客家文化園區、圖書館太平坪林分館、烏日區功德二堂、14公墓公廁、大甲溪畔生態公園、后里動物之家等。

盧秀燕說，有些場域人潮較多，男女廁間比例甚至已提高到1:5，例如台中捷運綠線沿線、鰲峰山公園、崇德殯儀館景福廳、大墩文化中心、台中客家樂活園區(樂活學習館)、正心立體停車場等；此外，在婦女館設方面，共11處，包含新增的台中市婦女、新住民培力中心及山海屯女孩服務平台等。

台中市政府性別平等績效評獲「金馨獎」，推動婦女活動創新另獲績效卓越獎等。

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