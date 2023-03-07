快訊

再添一例猴痘本土個案 首波疫苗接種在六都

本土疫情回溫破萬+10816 較上周二增9.2%

希臘鐵路慘案是人禍？事發前12分鐘的關鍵對話紀錄

東京食品展台灣館開幕 王惠美盼彰化優鮮行銷國際

中央社／ 彰化7日電

日本東京國際食品展台灣館今天舉行開幕式，雲林、嘉義以及彰化等多個縣市參展，彰化縣長王惠美說，彰化縣農會集結26鄉鎮市優質農特產品參展，希望將「彰化優鮮」行銷到國際。

彰化縣政府發布新聞稿指出，東京國際食品展台灣館舉行開幕式，外貿協會董事長黃志芳、雲林縣長張麗善及王惠美等人都參加開幕式，推銷各自縣市的優質農產品。

王惠美致詞說，彰化縣首次帶著彰化優鮮品牌到日本參展，彰化縣農會集結26個鄉鎮市的優質農特產品，像是彰化縣菇類生產合作社的菇類產品、米粉及水產養殖產品等，歡迎日本及國際友人看到彰化的用心，期望大家都能業績長紅。

王惠美指出，這是第一次集結各縣市首長，代表行銷台灣農產品，也希望讓全世界看到彰化小農用心，產品躍上國際。

縣府表示，王惠美除參加東京國際食品展，也規劃參訪日本關東地區農產批發市場、永續農場、智慧溫室、農研機構等，了解日本農業發展、科技智慧農業及城市觀光規劃，獲取更多實務執行經驗，供彰化縣作為政策規劃參考。

日本 王惠美 彰化

延伸閱讀

紀念二二八 王惠美：當權者應反思 要以民意為依歸

業者推肉圓披薩 王惠美指肉圓加香菜才對味

彰化要翻轉行人地獄 全面檢視改善人行空間

彰化國際海牛節 媽祖連允六聖筊敲定5月28日舉辦

相關新聞

天氣回暖綠鬛蜥溪湖趴趴走 網友留言「感到詭異」

彰化縣有網友大前年（2020）年12月在埔鹽鄉目睹綠鬛蜥路過馬路，今天鄰近溪湖鎮員鹿路出現綠鬛蜥，在加油站花台曬太陽，又...

影／完美結合「性感的味道」 大安農會推馬告香腸

具有獨特香氣的山胡椒，泰雅族稱為「馬告」，因其同時擁有黑胡椒、薑與檸檬的香氣，更被外國人譽為「性感的味道」；台中市大安區...

將心比心 盧秀燕：中市新建築男女廁達1:4、捷運1:5

明天38婦女節，市長盧秀燕今在市政會議指出，台中市內規新建築男女廁間的比例符合1:4，例如有大量人潮的中捷綠線等，公廁可...

南投草屯手工藝園區首標售7廠商進駐 後天再招商

南投縣政府開發「草屯手工藝產業園區」，去年6月動工，2025年底完成園區整體營造，首波土地標售吸引7家廠商標購12筆土地...

燈會結束中央公園燈區未開放 中市府：3月底規劃再展

中台灣元宵燈會今年首度在台中市中央公園舉行，為期9天的燈會，吸引賞燈人潮。有市民向本報反映，指燈會已落幕逾20天，但仍有...

八哥鳥屎狂炸難忍 台中大里居民、市府趕鳥大作戰

台中市大里區立元路和立中街口的行道樹上經常有大量八哥鳥棲息，不但吵又弄得停放的汽機車和地上都是鳥糞，附近居民不勝其擾，還...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦