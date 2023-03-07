東京食品展台灣館開幕 王惠美盼彰化優鮮行銷國際

日本東京國際食品展台灣館今天舉行開幕式，雲林、嘉義以及彰化等多個縣市參展，彰化縣長王惠美說，彰化縣農會集結26鄉鎮市優質農特產品參展，希望將「彰化優鮮」行銷到國際。

彰化縣政府發布新聞稿指出，東京國際食品展台灣館舉行開幕式，外貿協會董事長黃志芳、雲林縣長張麗善及王惠美等人都參加開幕式，推銷各自縣市的優質農產品。

王惠美致詞說，彰化縣首次帶著彰化優鮮品牌到日本參展，彰化縣農會集結26個鄉鎮市的優質農特產品，像是彰化縣菇類生產合作社的菇類產品、米粉及水產養殖產品等，歡迎日本及國際友人看到彰化的用心，期望大家都能業績長紅。

王惠美指出，這是第一次集結各縣市首長，代表行銷台灣農產品，也希望讓全世界看到彰化小農用心，產品躍上國際。

縣府表示，王惠美除參加東京國際食品展，也規劃參訪日本關東地區農產批發市場、永續農場、智慧溫室、農研機構等，了解日本農業發展、科技智慧農業及城市觀光規劃，獲取更多實務執行經驗，供彰化縣作為政策規劃參考。