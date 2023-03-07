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南投草屯手工藝園區首標售7廠商進駐 後天再招商

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯手工藝產業園區去年6月動工，目前園區營造工程進行中，預計2025年底完成園區整體營造。記者賴香珊／攝影
南投草屯手工藝產業園區去年6月動工，目前園區營造工程進行中，預計2025年底完成園區整體營造。記者賴香珊／攝影

南投縣政府開發「草屯手工藝產業園區」，去年6月動工，2025年底完成園區整體營造，首波土地標售吸引7家廠商標購12筆土地，縣府表示，該園區完成後年產值上看25億元，後天（9日）辦理招商說明會，投售申購受理至4月14日。

草屯第二公墓遷葬後閒置，縣府評估其位置交通區位佳，東往國道6號，西接國道3號草屯交流道，又鄰近市中心、南開科大、旭光高中及台灣工藝中心，有利於產官學合作，為此規畫開發手工藝產業園區，委託德昌營造於去年6月動工。

縣府指出，該產業園區土地面積13.94公頃，經劃設有30筆可標售用地，各坵塊面積約600至2400坪，公共設施除了有服務中心、自來水、汙水處理設施等，還有綠地、公園、滯洪池等，能提供廠商員工或鄰近居民休憩使用。

而該園區是採開發與招商同步進行，規畫引進木竹製品製造業、金屬製品製造業、食品製造業、批發業、專門設計業及其他製造業等6大產業，預估2024年中可交付土地給廠商同步建廠，整體園區營造開發可望在2025年底完工。

建設處表示，草屯手工藝產業園區開發完成後，除可支援串聯鄰近南崗工業區、旺來園區、埔里微型園區等相關產業鏈，更能為當地創造1200個就業機會，帶動每周約3000人次的觀光人潮，年產值預計上看25億元，推進在地產業升級。

今年元月完成草屯手工藝園區首波標售作業，共吸引7家廠商標購12筆用地，第2次標售作業已上網公告，後天將於君庭婚宴莊園辦理招商說明會，有意購地或想了解可洽04-23019958報名，並於4月14日前向該處產業發展科投標申購。

南投草屯手工藝產業園區去年6月動工，目前園區營造工程進行中，預計2025年底完成園區整體營造。記者賴香珊／攝影
南投草屯手工藝產業園區去年6月動工，目前園區營造工程進行中，預計2025年底完成園區整體營造。記者賴香珊／攝影
南投草屯手工藝產業園區去年6月動工，目前園區營造工程進行中，預計2025年底完成園區整體營造。記者賴香珊／攝影
南投草屯手工藝產業園區去年6月動工，目前園區營造工程進行中，預計2025年底完成園區整體營造。記者賴香珊／攝影
南投草屯手工藝產業園區去年6月動工，目前園區營造工程進行中，預計2025年底完成園區整體營造。記者賴香珊／攝影
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南投草屯手工藝產業園區去年6月動工，目前園區營造工程進行中，預計2025年底完成園區整體營造。記者賴香珊／攝影
南投草屯手工藝產業園區去年6月動工，目前園區營造工程進行中，預計2025年底完成園區整體營造。記者賴香珊／攝影

國道 埔里 南投

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