八哥鳥屎狂炸難忍 台中大里居民、市府趕鳥大作戰

台中市大里區立元路和立中街口的行道樹上經常有大量八哥鳥棲息，不但吵又弄得停放的汽機車和地上都是鳥糞，附近居民不勝其擾，還擔心會帶來禽流感。市議員江和樹上午邀市府建設局養工處人員實地會勘，建議把高樹改成矮樹，以免八哥鳥棲息，養工處人員說，還待進一步研究。

這裡的八哥鳥到底有多少？江和樹形容「估計有上萬隻」牠們白天出去覓食，到了傍晚回來棲息，一直會吵到晚上8時左右；停在路口立元停車場的車子隔天一早都被灑上一層的鳥糞，讓車主困擾不已。

為什麼會有這麼多的八哥鳥？江和樹說，因為附近有頭汴坑溪，鳥類覓食容易，因而愈聚愈多，但卻形成的住戶的困擾。他說，也曾發現八哥一夜死了兩百多隻，經送驗，認為是遭毒害。

他認為，這些八哥鳥仍是有生命的，因此建議市府透過樹木矮化，讓八哥轉移到山區棲息，達到自動驅趕的效果。但是否一定會去山區，還是可能轉移至社區其他有樹木處棲息，江和樹表示難以預測，得留待市府研究。

江和樹說，台中公園一度也被大量野鴿群聚，地標湖心亭及日月湖均被鴿糞污染，甚至危及古蹟的修復。市府兩年前怕會傳染疫情，曾經捕捉過，但放生後鴿子仍飛回公園，很是困擾。