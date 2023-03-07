彰化停車1小時竟要80元 原來業者超收20元可要求退費

彰化市旭光西路一處收費停車場，有網友爆料稱：「停車12分鐘收80元」，縣議員楊子賢實地了解發現，業者標示「每半小時40元」，也就是每小時80元，與場邊縣府核定「每小時60元」公告不符，經楊子賢向縣府反映後，縣府要求業者3日內改善，業者今天已重貼標示。

日前有網友在臉書社群「彰化人大小事」反映，指彰化旭光路這家收費停車場，業者標示停「半小時40元」，結果他停車12分鐘，卻被收80元，打電話向者反映，等了20分鐘才說「前一小時都以一個小時計喔」。網友則說，業者的字體寫超小，在下面又暗，完全看不到，質疑業者「標示不明，誤導嫌疑」，有沒有符合法規。

這名網友還說，正常30分鐘內只能收40元，超過30分鐘才是以第1小時未滿1小時以1小時收費才對，停12分鐘收80元是真的有問題。不過，另有網友則說「要怪自己，沒有看清楚，申訴沒有用啦」，但更多人質疑者是在誤導消費者，是在坑人，有網友說：我也被騙過一次...感受很差勁」，還有人要縣府要查看看有沒有符合法規。

不過，最令網友驚奇的，倒不只是業者被指誤導消費者的問題，而是業者標示「每半時40元」，也就是每小時收費80元，紛紛在po文，有網友說：「彰化停車一小時要80元，太離譜了」、「比台中貴」。

縣議員楊子賢看到貼文後，實地到場了解，除了有如那篇文章所稱標字過小容易有誤導消費者之虞外，還有更勁爆發現，此停車場「每半小時40元」的費率與一旁縣府交通處所核定「每小時60元」的公告有所出入。

楊子賢隨即連絡交通處代理處長許俊宏詢問，交通處也派員稽查，許俊宏表示該停車場未經核定就擅自變更費率，已經違反停車場法，已要求該公司在3日內要改善未依照費率收費，以及收費方式字樣過小誤導消費者的問題。