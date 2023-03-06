台中震大金鬱金香酒店開幕0元專案迅速爆量 緊急公告已額滿

台中震大金鬱金香酒店今天開幕，推出身分證對中5碼免費住的環保專案，飯店業者今晚緊急通告，此優惠公布後詢問電話量瞬間癱瘓，臉書留言訊息湧入超過500則留言訊息，飯店公告0元方案已額滿，業者加碼推出31折優惠，對中5碼的民眾改定平日2790元專案，自助早餐再享買一送一，每日限量10間，延長優惠期限至4月底。

台中震大金鬱金香酒店今天開幕，推出「一起愛地球」身分證諧音對中17279即享平日愛地球客房免費住房，今天開幕儀式中，台中市副議長顏莉敏當場興奮喊，她的身分證有5個號碼對中「17279」，可免費住一晚。

「17279一起愛地球，身分證對對碰住房免費」專案，訊息今天公告後詢問電話瞬間爆量，飯店官方臉書1小時內湧入超過500則以上訊息，酒店訂房中心員工和臉書小編不斷解釋：「真的很抱歉0元專案已額滿」。

台中震大金鬱金香酒店今晚內部緊急討論，改推出17279身分證對中5碼即享有原價9000元愛地球客房，平日周日至周四入住優惠價2790元(不含早餐)，自助早餐買一送一優惠。

飯店執行長陳定弘表示，真的沒想到17279身分證5碼全中是這麼容易的事，一起愛地球零元住房在下午3點公告後，1小時大概有湧入破150通電話，客務櫃台及訂房中心6位同仁已超時加班到現在，幾乎電話接沒停過，官方臉書也瞬間湧入超過500則以上訊息詢問，整個對外溝通渠道完全癱瘓，為避免耽誤其他一般民眾電話的詢問，內部緊急商討並緊急發出通告，0元專案已全數額滿，歡迎對中5碼的民眾改定平日2790專案，自助早餐再享買一送一，每日限量10間並延長優惠期限至4月底平日。